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Ціна на золото 16 серпня знижується на очікуваннях наступного кроку ФРС США
11:33 16.08.2022 |
Ціна на золото у вівторок вранці помірно знижується на очікуванні інвесторами подальших кроків Федеральної резервної системи (ФРС) США у напрямку посилення монетарної політики, випливає з даних торгів та коментарів експертів.
Станом на 10:42 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 0,34%, до 1792,2 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 0,96% - до 20,078 долара за унцію.
На думку експертів, подальша динаміка цін на золото залежатиме від політики ФРС США. Інвестори очікують подальшого зростання облікової ставки, що негативно для котирувань дорогоцінного металу.
"Яструбова політика Федрезерва стримує золото (від подорожчання - ред.), що пояснює неможливість дорогоцінного металу закріпитися на ціні понад 1800 доларів за унцію", - сказав агентству Блумберг директор Commtrendz Risk Management Services Гнанасекар Тіагараджан (Gnanasekar Thiagarajan).
При цьому економіст Нуріель Рубіні (Nouriel Roubini) сказав агентству, що очікувати зворотного руху - зниження ставки - принаймні наступного року - це "помилка".
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