ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.08.22

Покупка зробить Amazon великим гравцем на ринку роботів для домашнього використання, оскільки на основі напрацювань компанії (у тому числі операційної системи iRobot OS) можна створювати не тільки роботів для прибирання, а й системи охорони, допомоги по дому та інших справ.