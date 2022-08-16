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Долар стабільний щодо євро та фунта 16 серпня після зміцнення напередодні
09:35 16.08.2022 |
Долар США стабільний до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у вівторок.
Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона) втрачає 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - 0,01%.
Пара євро/долар, за даними на 8:50 ЕЕТ, торгується на рівні $1,0163 порівняно з $1,0160 на закриття попередньої сесії.
Вартість американської валюти в парі з ієною становить 133,35 єни проти 133,32 єни за підсумками торгів у понеділок. Фунт торгується на рівні $1,2051 проти $1,2053 напередодні.
У понеділок долар зміцнився на 0,97% у парі з євро та на 0,7% щодо фунта, подешевшавши на 0,1% до єни.
Американська валюта залишатиметься сильною, оскільки Федеральній резервній системі (ФРС) поки що рано замислюватиметься про зниження базової процентної ставки, зазначають аналітики HSBC.
Навіть тоді, коли Федрезерв почне опускати ставку, це не відбуватиметься у відриві від інших центробанків, вважають експерти.
"Таким чином, долар, ймовірно, зможе зберегти домінування, оскільки економіка США краще справляється з послабленням глобального імпульсу до зростання", - цитує Dow Jones HSBC.
У середу ФРС опублікує протокол засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) від 26-27 липня, і трейдери розраховують отримати нові сигнали щодо позиції американського ЦП.
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