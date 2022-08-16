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Виплати за держоблігаціями вже на 43,7 мільярда перевищують запозичення – Нацбанк

08:53 16.08.2022 |

Фінанси

 

Упродовж повномасштабної війни росії проти України обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 43 701,4 млн грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«З 24 лютого до 14 серпня 2022 року уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 131 778,3 млн грн, 1 539,4 млн дол. США та 168,0 млн євро, а залучив від розміщення нових внутрішніх боргових інструментів на аукціонах - 98 589,4 млн грн, 908,7 млн дол. США та 384,3 млн євро», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, починаючи з квітня, обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП був нижчим за суму погашень за відповідними інструментами. Зокрема:

у квітні від'ємне сальдо внутрішніх боргових операцій уряду становило 2 850,5 млн грн;

у травні - 411,0 млн грн;

у червні - 20 997,2 млн грн;

у липні - 17 095,7 млн грн;

з початку серпня - 13 011,9 млн грн.

У НБУ уточнили, що впродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищило ставки за гривневими ОВДП, що розміщуються на 12 та 14 місяців (до 14,0% та 16,0% річних відповідно), а також ставки за доларовими ОВДП на 3, 6 та 12 місяців (до 3,5%, 4,0% та 4,5% річних відповідно).

Натомість дохідність за гривневими ОВДП, що розміщуються на три місяці, не змінювалася з початку повномасштабної війни та становила від 9,5% річних, як і за військовими ОВДП, номінованими в євро (2,5% річних для усіх термінів погашення).

Станом на 15 серпня 2022 року, найбільший портфель відповідних цінних паперів традиційно утримують банки - первинні дилери. Другим за обсягом є портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. Він становить:

13 060,7 млн грн (14,6% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні);

174,1 млн дол. США (20,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США);

143,3 млн євро (50,8% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).

У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на понад 1 336,5 млн грн та 2 млн дол. США.

Як повідомлялось, у січні - червні 2022 року банки продемонстрували від'ємний фінансовий результат 4,6 млрд грн. У ІІ кварталі чистий збиток сектору сягнув майже 4,5 млрд грн.
 

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