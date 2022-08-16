Фондові біржі АТР 16 серпня переважно зростають слідом за ринками США

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у вівторок в основному зростають слідом за фондовими ринками США, свідчать дані торгів.

Станом на 8.05 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростає на 0,25%, до 3284,39 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,53%, до 2229,08 пункту, гонконгський Hang Seng %, до 20 004 пунктів. Японський Nikkei 225 збільшується на 0,01%, до 28873,5 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,56%, до 7103,6 пунктів, південнокорейський KOSPI - на 0,23%, до 2535 пунктів.

У вівторок індекси АТР в основному зростають, переймаючи динаміку американських ринків, що закрилися в понеділок зростанням на 0,4-0,6% в очікуванні низки новин. Так, у середу міністерство торгівлі США опублікує дані про роздрібні продажі в країні за липень, які, за прогнозами, зросли на 0,1% порівняно з червнем. Також у середу вийде протокол липневого засідання Федрезерва, де інвестори шукатимуть можливі підказки щодо подальших дій регулятора.

При цьому деякі аналітики відзначають, що індекси зростають незважаючи на безліч ризиків, одними з яких є зниження ставки в Китаї, зростання кількості хворих на коронавірус і можливість рецесії в США.

"Схоже, байдуже які новини, просто є величезний апетит купувати акції. І продовжувати купувати... Розмови про те, що дно вже пройдено, здаються дещо передчасними", - прокоментував ситуацію агентству Ассошіейтед Прес головний економіст ACY Securities Кліффорд Беннетт (Clifford Bennett).