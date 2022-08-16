Американські індекси продовжують зростати у міру зростання мегакапіталів

Фондові індекси США зросли в понеділок завдяки акціям зростання мегакапіталізації, продовжуючи недавнє ралі ринку на тлі оптимізму інвесторів щодо того, що Федеральна резервна система може досягти м'якої посадки для економіки.

Акції Apple Inc зросли на 0,6%, Microsoft Corp - на 0,5%, а Tesla Inc - на 3,1%.

Ці акції принесли найбільше зростання S&P 500 та Nasdaq, оскільки прибутковість казначейських облігацій США знизилася. Центральний банк Китаю несподівано знизив ключові кредитні ставки, щоб пожвавити попит після несподіваного уповільнення економіки в липні.

Сектор споживчих товарів та комунальних послуг також продемонстрував сильне зростання.

Індекс S&P 500 різко виріс із середини червня, чому минулого тижня допомогли ознаки того, що інфляція, можливо, досягла свого піку в липні. Еталонний показник залишається нижчим приблизно на 10% з 31 грудня.

"Учасники ринку дивляться на ФРС і кажуть: "Гей, вони збираються знизити ставки тут раніше, ніж ми дізнаємося, і це піде на користь фондовому ринку", - сказав Пол Нолті, портфельний менеджер у Kingsview Investment Management в Чикаго.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 151,39 пункту, або 0,45%, до 33 912,44 пункту, S&P 500 додав 16,99 пункту, або 0,40%, до 4297,14 пункту, а Nasdaq Composite додав 80, 87 пунктів, або 0,62%, до 13 128,05 пунктів.

ФРС з березня провела жорсткий набір підвищення процентних ставок, щоб боротися з інфляцією. Деякі інвестори стурбовані тим, що агресивні темпи підвищення ставок центральним банком США можуть спонукати економіку до рецесії.

Вищі відсоткові ставки можуть знизити мультиплікатори акцій, особливо технологічних та інших акцій зростання.

Індекс вартості S&P 500 відстав від індексу зростання S&P 500 того ж дня. Енергетичний індекс S&P 500 знизився на 2%.

Цього тижня очікуються квартальні звіти великих рітейлерів, які завершать звітний період другого кварталу. Результати Walmart Inc та Home Depot Inc мають бути опубліковані до дзвінка у вівторок. Walmart зріс на 0,3%, а акція Home Depot майже не змінилася.

Target Corp також має опублікувати квартальні результати цього тижня.

Прогнозоване зростання прибутку в другому кварталі для компаній S&P 500 покращилося з 1 липня, і новини від американських компаній найбільше здивували інвесторів, які готувалися до більш похмурих перспектив як для бізнесу, так і для економіки.

Акції китайського гіганта електронної комерції Alibaba Group Holding Ltd, що котируються в США, впали на 0,6%.

Обсяг на біржах США був одним із найнижчих цього року. Близько 9,59 млрд акцій перейшли з рук до рук порівняно із середнім показником у 10,97 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,09 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,38 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 9 нових 52-тижневих максимумів та 29 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 82 нових максимуми та 27 нових мінімумів.