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Депозитні ставки для фізосіб 15.08.22
18:26 15.08.2022 |
Національний банк України наводить український індекс ставок за депозитами фізичних осіб на 15 серпня 2022 р.
|UAH
|USD
|EUR
|3 міс.
|10.15
|0.32
|0.07
|6 міс.
|9.79
|0.48
|0.13
|9 міс.
|9.46
|0.61
|0.28
|12 міс.
|10.08
|0.78
|0.21
Джерело: НБУ.
Ключові теги: депозитні ставки
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
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