Індекс UX українських акцій за перший тиждень поновлення торгів впав на 5,9% на мізерних обсягах

Індекс UX українських акцій, що розраховується Українською біржею (УБ, Київ), за перший тиждень після відновлення 8 серпня зупинених у перший день війни торгів впав на 5,9% - до 1616,75 пункту за загального обсягу торгів 1,16 млн грн.

Згідно з інформацією на сайті біржі, у перші два дні минулого тижня - понеділок та вівторок - індекс не було змінено, однак у наступні два дні він став потроху опускатися, а основне зниження припало на п'ятницю - 3,7%.

Основною причиною стало падіння курсу акцій "Укрнафти" на 21,9% - з 307,48 грн до 240 грн за акцію, хоча обсяг торгів за ним був мізерним - 4,8 тис. грн.

Найбільший обсяг торгів за тиждень було зафіксовано з акціями Райффайзен Банку - 1,045 млн грн, проте їхній курс також знизився з 0,435 грн до 0,35 грн за акцію, або на 19,5%.

З акцій, що входять до Індексу UX, ще зовсім невеликі угоди були зафіксовані за паперами МХП, основним майданчиком для яких є Лондонська фондова біржа (LSE), - на 63,7 тис. грн. Вони стали єдиними, курс яких дещо зріс - із 183 до 195 грн за акцію (поточний курс на LSE нижчий - $3,98).

Котирування "Центренерго", одна з трьох ТЕС якої - Вуглегірська - останні тижні була в епіцентрі боїв, знизилися з 6,8813 грн до 5,5 грн, або на 20,1%, а "Донбасенерго", єдину Слов'янську ТЕС якої було зупинено через обстріли - з 17,35 грн до 17 грн.

З іншими акціями було зафіксовано також мізерні угоди з паперами ФК "Верес", за єдиними якими підтримується двостороннє котирування - на 33,7 тис. грн, та з акціями "Кернел", основним майданчиком для яких є Варшавська фондова біржа (WSE) - 14 ,2 тис.

При цьому курс "Вереса" знизився з 176,87 грн до 169,43 грн, тоді як "Кернела" - з у рази завищених щодо WSE 380 грн до наближених до курсу на основному майданчику (PLN25,58 грн) 131 грн.

