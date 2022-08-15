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АНАЛІТИКА

Долар 15 серпня торгується різноспрямовано до євро та єни

09:01 15.08.2022 |

Фінанси

 

Долар у понеділок вранці торгується різноспрямовано по відношенню до інших основних світових валют, тоді як інвестори оцінюють низку економічних даних та параметрів, включаючи стан ринку американського боргу та першу оцінку ВВП Японії минулого кварталу, свідчать дані торгів.

Курс євро до долара знижується до 1,0250 долара з рівня минулого закриття 1,0261 долара; курс долара до єни опускається до 133,24 єни з 133,43 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростає на 0,14%, до 105,78 пункту.

Неоднозначну динаміку на ринку американської валюти в понеділок вранці зумовлено різними чинниками. З одного боку, ослаблення долара сприяє зменшення прибутковості десятирічних держоблігацій US Treasuries до 2,840% з рівня минулого закриття в 2,849%, що робить американську валюту менш привабливою з точки зору прибутковості вкладень у неї.

З іншого боку, згідно з попередніми даними, квартальне зростання ВВП Японії склало 0,5% замість очікуваних 0,6%. А у перерахунку на рік (якби ВВП чотири квартали поспіль зростав такими ж темпами) ВВП країни піднявся на 2,2% за прогнозу зростання на 2,5%.
 

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