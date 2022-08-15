Фондові біржі АТР 15 серпня в основному зростають слідом за ринками США

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у понеділок переважно зростають слідом за фондовими ринками США, свідчать дані торгів.

Станом на 8:09 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростає на 0,03%, до 3278,24 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,28%, до 2215,35 пункту; гонконгський Hang Seng Index знижується на 0,09% до 20170 пунктів. Японський Nikkei 225 зростає на 1,13%, до 28873 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,52%, до 7069,9 пунктів, південнокорейський KOSPI - на 0,16%, до 2527,94 пунктів.

У понеділок азіатські індекси переважно зростають, перейнявши настрій американських ринків, що закрилися в п'ятницю зростанням на оптимізмі, викликаному даними про сповільнену річну інфляцію в США, що стало для ринків сигналом про, можливо, більш плавне посилення політики Федеральної резервної системи (ФРС) США. означає "непередбачений" приплив ліквідності на фінансові ринки.

"Все більшого поширення набуває версія про "м'яку посадку", яка набирає обертів після деякого послаблення цінових показників, і деякі інтерпретують це як можливість для ФРС знизити темпи підвищення ставок", - сказав аналітик National Australia Bank Тапас Стрикленд (Tapas Strickland), якого цитує агенція Франс Прес.