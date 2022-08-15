S&P 500, Nasdaq закрилися в плюсі четвертий тиждень поспіль на тлі зростання оптимізму

Уолл-стріт закрилася в плюсі ​​в п'ятницю, оскільки ознаки того, що інфляція, можливо, досягла піку в липні, підвищили впевненість інвесторів у тому, що бичачий ринок може початися, і підштовхнули S&P 500 і Nasdaq до четвертого тижня зростання поспіль.

S&P 500 зріс на 17,7% порівняно з мінімумом середини червня, при цьому останні дані, отримані цього тижня, показали повільніше, ніж очікувалося, зростання індексу споживчих цін та несподіване падіння цін виробників минулого місяця.

S&P 500 перетнув технічний рівень в 4231 пункт, що вказує на те, що еталонний індекс відновив половину своїх втрат після падіння з рекордного піку в січні. Відкат на 50% для деяких сигналізує про бичачий ринок.

"Насправді це просто цифра, але вона, безумовно, змушує інвесторів почуватися краще - принаймні тих, хто купив акції поблизу дна", - сказав Тім Грискі, головний інвестиційний стратег Inverness Counsel у Нью-Йорку.

«Я не став би заявляти про перемогу над цим ведмежим ринком. Ймовірно, ще є погані новини. Але є дуже добрий шанс, що ми побачили дно».

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 424,38 пункту, або 1,27%, до 33 761,05 пункту, тоді як S&P 500 додав 72,88 пункту, або 1,73%, до 4 280,15 пунктів, а Nasdaq Composite додав 267,27 пунктів, або 2,09%, до 13 047,19 пунктів.

За тиждень S&P 500 додав 3,25%, Dow виріс на 2,92%, а Nasdaq додав 3,8%.

Обсяг на біржах США становив 9,99 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,04 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Оскільки S&P 500 та Nasdaq продемонстрували свої найтриваліші щотижневі виграшні серії з листопада, аналітики зазначили, що Федеральній резервній системі все ще не вистачає роботи, оскільки вона прагне приборкати інфляцію шляхом агресивного підвищення процентних ставок, не викликаючи рецесії.

"Цього тижня ринки, безумовно, отримали відмінні новини про інфляцію", - сказав Дек Малларкі, керуючий директор з інвестиційної стратегії та розподілу активів у SLC Management у Бостоні.

«Переможне коло в деяких відносинах було в порядку речей, але це в жодному разі не «місія виконана». Попереду ще дуже повільна робота.

Інфляція до кінця року може знизитися до 7% або трохи нижче, але утримати базову інфляцію нижче 4%, що вдвічі перевищує цільовий показник ФРС, буде важче, ніж очікують на ринки, сказав Малларкі.

Трейдери оцінюють менш яструбину позицію ФРС: ф'ючерси на федеральні фонди показують 55,5% ймовірність того, що політики ФРС піднімуть ставки на 50 базисних пунктів, коли вони зберуться у вересні, замість 75 базисних пунктів.



Це було море зелені на Уолл-стріт другий день поспіль: усі 11 основних секторів S&P 500 росли разом із напівпровідниками, малими капіталами та транспортними індексами Доу. Акції зростання зросли на 2,1%, а ціна зросла на 1,4%.

Згідно з повідомленням Bank of America, за тиждень до середи інвестори купили акцій на 7,1 мільярда доларів, при цьому американські акції зростання зафіксували найбільший тижневий приплив з грудня минулого року.

Оптимізму також сприяли дані, що свідчать про те, що споживчі настрої в США зросли у серпні з рекордно низького рівня цього літа, а короткострокові прогнози інфляції американських домогосподарств знову погіршилися через зниження цін на бензин.

Після важкого початку року вищі, ніж очікувалося, результати корпоративної Америки у другому кварталі підтримали оптимістичні настрої щодо акцій США.

Аналітики в сукупності вважають, що S&P 500 продемонстрував зростання прибутку в річному обчисленні на 9,7% у період із квітня по червень, що набагато вище, ніж 5,6%, прогнозовані на кінець кварталу, за даними Refinitiv.

Банки зросли на 1,4%, продовживши ралі шостий тиждень поспіль.

GlobalFoundries Inc підскочила на 11,9% після того, як була додана в «список №1 США» BofA Global Research.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 4,43 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,76 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав п'ять нових 52-тижневих максимумів та 29 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 78 нових максимумів та 39 нових мінімумів.