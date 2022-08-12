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Нацбанк України цього тижня скоротив «чистий» продаж валюти до $428 млн
22:33 12.08.2022 |
"Чистий" продаж валюти Національним банком України (НБУ) цього тижня склав $428 млн порівняно з $483 млн минулого тижня, коли йому довелося повернутися до валютних інтервенцій після короткої перерви, пов'язаної з девальвацією 21 липня офіційного курсу 25%.
Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 8 по 12 серпня він придбав $93,4 млн. проти $7,5 млн. тижнем раніше, тоді як продав $521,7 млн. порівняно з $490,4 млн. в перший тиждень серпня.
Як повідомлялося, у липні обсяг інтервенцій НБУ на ринку впав до $1,195 млрд, тоді як у червні він становив майже по мільярду на тиждень, а сумарно - $3,956 млрд порівняно з $3,4 млрд у травні, $2,2 млрд у квітні, $1 ,78 млрд у березні та $0,31 млрд у лютому.
Загалом з початку року по 12 серпня включно НБУ придбав на ринку $2 млрд 876,5 млрд та EUR111 млн, а продав $16 млрд 53,8 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.
У тому числі з початку війни купівля валюти склала $2 млрд 219,6 млн та EUR111,0 млн, а продаж - $13 млрд 283,6 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.
Міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2022 року, за попередніми даними НБУ, становили $22 млрд 385,4 млн (в еквіваленті), що на 1,6% або $371,5 млн менше, ніж на початок липня.
У червні падіння резервів становило 9,3%, або $2 млрд 343,8 млн.
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