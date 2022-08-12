Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ICC закликає уряд не вводити додаткові мита на валюту

 

Український національний комітет Міжнародної торгівельної палати (ICC) виступає проти та вимагає від уряду не впроваджувати 10% збір на валютообмінні операції для купівлі імпортних товарів та послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист ICC до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, голови Нацбанку Кирила Шевченка та голови податкового комітету Данила Гетманцева.

"Необґрунтоване введення додаткових мит та зборів на імпорт в умовах війни призведе до зростання обсягів контрабанди, чорного ринку валюти, бартерних відносин та тінізації економіки",- йдеться у листі.

За словами експертів ICC, це призведе також до ризику повної зупинки переробної промисловості, включаючи стратегічні галузі, адже значна частина ресурсів, обладнання, комплектуючих та послуг промисловість імпортує та оплачує валютою. Результатом стане зниження податкових надходжень до бюджету та масові скорочення.

Серед інших негативних наслідків ICC називає посилення девальвації гривні через падіння надходжень від експорту, прискорення інфляції, ускладнення повоєнного відновлення української економіки та погіршення відносин з ЄС, Великою Британією та США.

Нагадаємо, раніше ініціативу щодо "імпортного" податку розкритикував член президії ради Федерації роботодавців України Олександр Соколовський. За його словами, це рішення призведе до росту інфляції та зростання обсягів контрабанди, в той час, як українська промисловість може остаточно занепасти.

Своєю чергою, виконавчий директор ЕВА Ганна Деревʼянко заявила, що від введення податку на імпорт постраждає як український бізнес, продукція якого втратить конкурентоспроможність на світовому ринку, так і населення, якому доведеться платити більше за товари і послуги.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,5943
  0,1573
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0629  0,01 0,02 40,0006  0,02 0,05
EUR 39,8432  0,13 0,33 41,0794  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес