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Долар 12 серпня прискорив зростання до основних світових валют
15:34 12.08.2022 |
Вартість долара до основних світових валют, у тому числі до єни та євро, піднімається в п'ятницю вдень, ринки продовжують оцінювати подальшу політику Федеральної резервної системи (ФРС) США за ставкою, свідчать дані торгів.
Станом на 14:21 EET курс євро до долара опускався до 1,0283 долара з рівня минулого закриття в 1,0317 долара, курс долара до єни зростав до 133,68 єни зі 133 єн. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) збільшувався на 0,34% до 105,45 пункту. Уранці індекс дорожчав на 0,14%.
Інвестори продовжують оцінювати, якими темпами Федрезерв підвищуватиме ключову ставку. За даними CME Group, 63,5% аналітиків очікують на її підвищення у вересні на 0,5 процентного пункту, до 2,75-3% річних. У червні та липні показник піднімався на 75 базисних пунктів.
Ринки продовжують відігравати й важливу статистику динаміку споживчих цін США за липень. Як стало відомо в середу, річна інфляція в країні сповільнилася сильніше за очікування - до 8,5% за прогнозу в 8,7%. У червні інфляція становила 9,1%, рекордні з листопада 1981 року.
Не дала помітної підтримки євро статистика щодо єврозони. Так, промислове виробництво в єврозоні у червні зросло на 2,4% у річному вираженні, а за місяць - на 0,7%. Аналітики очікували зростання на 0,8% та 0,2% відповідно.
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