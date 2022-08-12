Вартість золота 12 серпня падає у рамках корекції

Вартість золота в п'ятницю обмежено знижується в рамках корекції після зростання останніх днів, коли дорогоцінний метал повернувся на позначки вище 1800 доларів, свідчать дані торгів.

Станом на 10:44 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 0,18%, до 1 803,90 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 0,13% - до 20,323 долара за унцію.

Згідно з опублікованою позавчора статистикою, річна інфляція в США за підсумками липня сповільнилася, причому ще сильніше за очікування - до 8,5%, після 9,1%, рекордних з 1981 року.

Такі дані стали сигналом того, що Федеральна резервна система (ФРС) США може уповільнити темпи збільшення облікової ставки - за даними СME Group, 61,5% аналітиків чекають зростання на 0,5 в.п. у вересні, тоді як раніше в основному очікувалося підвищення на 0,75 п.п.

Протягом кількох сесій до виходу цієї статистики золото дорожчало як інфляційний "хедж", тепер триває слабка корекція.