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Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 11.08.22
10:33 12.08.2022 |
Нацбанк України (НБУ) наводить дані щодо регулювання ліквідності банків на 10 серпня.
Операції НБУ з підтримки ліквідності банків
|Дата
|Обсяг наданих коштів через постійно діючу лінію рефінансування (кредити овернайт), млн грн (%)
|Обсяг наданих коштів шляхом проведення тендеру, млн грн (%, днів)
|05.08
|2000.0 (27.0)
|2006.0 (27.0; 357)
|08.08
|1200.0 (27.0)
|-
|09.08
|1790.0 (27.0)
|-
|10.08
|5000.0 (27.0)
|-
|11.08
|5000.0 (27.0)
|-
Данные НБУ
Операції НБУ з мобілізації коштів банків шляхом розміщення депозитних сертифікатів
|Дата
|Обсяг залучених коштів через постійно діючу лінію проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів овернайт, млн грн (%)
|Обсяг залучених коштів шляхом проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів, млн грн (%, днів)
|05.08
|200462.0 (23.0)
|-
|08.08
|167403.0 (23.0)
|-
|09.08
|206018.0 (23.0)
|-
|10.08
|183257.0 (23.0)
|-
|11.08
|186311.0 (23.0)
|-
Дані НБУ
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: кредит, депозитні ставки
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