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Індекс Nikkei завершив торги 12 серпня на максимумі за сім місяців

12:57 12.08.2022 |

Фінанси

 

Ключовий ринок Японії завершив торги на максимумі за 7 місяців. Зростання очолили акції SoftBank Group та інші технологічні надваговики. Ознаки уповільнення інфляції США породили надії те що, що ФРС підвищить ставки негаразд, і сприяли зростанню зацікавленості у ризикованих активах.

Nikkei виріс на 2,62% до 28546,98 пунктів, максимуму закриття з 12 січня. Індекс провів сесію з максимальним приростом за три тижні, а за тиждень набрав 1,32%, підвищившись за підсумками другого тижня поспіль.

Індекс ширшого ринку Topix підвищився на 2,04% до 1973,18 пунктів, а за тиждень набрав 1,34%.

У четвер японські ринки були закриті у зв'язку з вихідним у країні.

Дані, що вийшли в середу, показали, що споживчі ціни в США в липні були незмінні в порівнянні з червнем. Це дало підстави вважати, що ФРС може уповільнити підвищення процентних ставок.

"Ринок Японії сьогодні виявився стійкішим, ніж я очікував, - зазначає Джун Моріта, менеджер у відділі досліджень Chibagin Asset Management. - Після того, як інвестори переконалися у уповільненні інфляції в США, одна причина для відмови від купівлі акцій зникла".

Акції SoftBank Group зросли на 5,55%, надавши найбільшу підтримку Nikkei. Компанія заявила, що врахує дохід на суму 34,1 млрд. доларів від скорочення частки в Alibaba Group Holding.

Акції Honda Motor зросли на 3,82%. Автовиробник покращив прогноз щодо річного операційного прибутку завдяки послабленню ієни.

Усі 33 підіндекси Токійської фондової біржі підвищилися. Ралі очолили акції секторів точних приладів та електроприладів, які набрали 3,77% та 3,06% відповідно.
 

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