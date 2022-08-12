Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індекс Nasdaq знизився 11 серпня, оскільки інвестори засумнівалися у силі економіки

07:59 12.08.2022 |

Фінанси

 

У четвер індекси Nasdaq і S&P 500 закрилися падінням на тлі усвідомлення того, що Федеральній резервній системі, як і раніше, необхідно агресивно підвищувати процентні ставки, щоб повністю приборкати зростання споживчих цін, незважаючи на нові свідчення уповільнення інфляції.

S&P 500 закрився трохи нижче після того, як раніше досягнув нових тримісячних максимумів після даних, які показали, що індекс цін виробників США (PPI) несподівано впав у липні.

Падіння індексу цін виробників підвищило ставки на ф'ючерсних ринках на те, що ФРС підвищить ставки на 50 базисних пунктів у вересні замість 75 базисних пунктів, як передбачалося цього тижня.

Оскільки ринок праці демонструє ознаки ослаблення, оскільки кількість американців, які подають нові заявки на допомогу з безробіття, зростає другий тиждень поспіль, індекс Nasdaq знизився, оскільки інвестори засумнівалися у силі економіки.

«Вчора індекс споживчих цін був кращим, ніж очікувалося, і сьогодні вранці індекс цін виробників був кращим, ніж прогнозували аналітики. Таким чином, це відповідає темі, що пік інфляції стався, оскільки енергоносії продовжують знижуватися», - сказав Джордж Катрамбоун, голова відділу торгівлі у Північній та Південній Америці у DWS. Група. "Але я був би стурбований підробкою голови".

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 27,16 пунктів, або 0,08%, до 33 336,67 пунктів, тоді як S&P 500 знизився на 2,97 пунктів, або 0,07%, до 4 207,27 пунктів. , а Nasdaq Composite впав на 74,89 пунктів, або 0,58%, до 12 779,91 пунктів.

Обсяг на біржах США становив 12,36 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,06 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Шість із 11 основних секторів S&P 500 знизилися, насамперед охорона здоров'я. Енергетика зросла на 3,2% і стала лідером зростання, а акції вартісних компаній зросли на 0,4%, тоді як акції зростання впали на 0,5%.

Банки продовжили своє ралі: акції Goldman Sachs та JPMorgan Chase & Co зросли на 1,1% та 1,5% відповідно.

Орієнтир Прибутковість казначейських облігацій США досягла більш ніж двотижневого максимуму, оскільки інвестори в облігації роблять ставку на те, що ФРС наполягатиме на підвищенні ставок, оскільки інфляція все ще висока, хоча ціновий тиск трохи послабшав.

Попит, про що свідчить збільшення сукупної купівельної спроможності майже на 9%, все ще занадто високий і може призвести до того, що ФРС залишатиметься агресивнішою довше, ніж багато хто сподівається, сказав Джек Янасевич, провідний портфельний стратег Natixis Investment Managers Solutions.

"Ми трохи більше турбуємося, тому що ФРС, можливо, доведеться зробити трохи більше роботи, щоб спробувати охолодити цю сторону рівняння, пов'язану з надмірним попитом", - сказав Янасевич.

Акції хуткорослих компаній, які виросли в середу, впали, акції Tesla Inc впали на 2,6%, а Amazon.com Inc - на 1,5%.

Незважаючи на недавній відскок від мінімумів середини червня, технологічний індекс Nasdaq цього року впав приблизно на 18%, оскільки побоювання з приводу агресивної грошово-кредитної політики підірвали апетит до акцій, що особливо швидко зростають.

Центральний банк США підвищив облікову ставку на 225 базисних пунктів з березня, оскільки він виборює зниження попиту, не викликаючи різкого зростання звільнень.

Що стосується новин, пов'язаних із прибутком, акції Walt Disney підскочили на 4,7%, оскільки медіагігант випередив свого конкурента Netflix Inc з 221 мільйоном клієнтів потокового мовлення і оголосив про підвищення цін для клієнтів, які хочуть дивитися Disney+ чи Hulu без реклами.

Акції Bumble Inc впали на 8,6% через скорочення річного прогнозу виручки через війну в Україні, а також боротьбу з конкуренцією з боку конкурента Match Group Inc на ринку онлайн-знайомств.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,54 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,25 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав чотири нові 52-тижневі максимуми та 29 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 69 нових максимумів та 22 нових мінімуму.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,5102
  0,1298
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0629  0,01 0,02 40,0006  0,02 0,05
EUR 39,8432  0,13 0,33 41,0794  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес