Індекс Nasdaq знизився 11 серпня, оскільки інвестори засумнівалися у силі економіки

У четвер індекси Nasdaq і S&P 500 закрилися падінням на тлі усвідомлення того, що Федеральній резервній системі, як і раніше, необхідно агресивно підвищувати процентні ставки, щоб повністю приборкати зростання споживчих цін, незважаючи на нові свідчення уповільнення інфляції.

S&P 500 закрився трохи нижче після того, як раніше досягнув нових тримісячних максимумів після даних, які показали, що індекс цін виробників США (PPI) несподівано впав у липні.

Падіння індексу цін виробників підвищило ставки на ф'ючерсних ринках на те, що ФРС підвищить ставки на 50 базисних пунктів у вересні замість 75 базисних пунктів, як передбачалося цього тижня.

Оскільки ринок праці демонструє ознаки ослаблення, оскільки кількість американців, які подають нові заявки на допомогу з безробіття, зростає другий тиждень поспіль, індекс Nasdaq знизився, оскільки інвестори засумнівалися у силі економіки.

«Вчора індекс споживчих цін був кращим, ніж очікувалося, і сьогодні вранці індекс цін виробників був кращим, ніж прогнозували аналітики. Таким чином, це відповідає темі, що пік інфляції стався, оскільки енергоносії продовжують знижуватися», - сказав Джордж Катрамбоун, голова відділу торгівлі у Північній та Південній Америці у DWS. Група. "Але я був би стурбований підробкою голови".

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 27,16 пунктів, або 0,08%, до 33 336,67 пунктів, тоді як S&P 500 знизився на 2,97 пунктів, або 0,07%, до 4 207,27 пунктів. , а Nasdaq Composite впав на 74,89 пунктів, або 0,58%, до 12 779,91 пунктів.

Обсяг на біржах США становив 12,36 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,06 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Шість із 11 основних секторів S&P 500 знизилися, насамперед охорона здоров'я. Енергетика зросла на 3,2% і стала лідером зростання, а акції вартісних компаній зросли на 0,4%, тоді як акції зростання впали на 0,5%.

Банки продовжили своє ралі: акції Goldman Sachs та JPMorgan Chase & Co зросли на 1,1% та 1,5% відповідно.

Орієнтир Прибутковість казначейських облігацій США досягла більш ніж двотижневого максимуму, оскільки інвестори в облігації роблять ставку на те, що ФРС наполягатиме на підвищенні ставок, оскільки інфляція все ще висока, хоча ціновий тиск трохи послабшав.

Попит, про що свідчить збільшення сукупної купівельної спроможності майже на 9%, все ще занадто високий і може призвести до того, що ФРС залишатиметься агресивнішою довше, ніж багато хто сподівається, сказав Джек Янасевич, провідний портфельний стратег Natixis Investment Managers Solutions.

"Ми трохи більше турбуємося, тому що ФРС, можливо, доведеться зробити трохи більше роботи, щоб спробувати охолодити цю сторону рівняння, пов'язану з надмірним попитом", - сказав Янасевич.

Акції хуткорослих компаній, які виросли в середу, впали, акції Tesla Inc впали на 2,6%, а Amazon.com Inc - на 1,5%.

Незважаючи на недавній відскок від мінімумів середини червня, технологічний індекс Nasdaq цього року впав приблизно на 18%, оскільки побоювання з приводу агресивної грошово-кредитної політики підірвали апетит до акцій, що особливо швидко зростають.

Центральний банк США підвищив облікову ставку на 225 базисних пунктів з березня, оскільки він виборює зниження попиту, не викликаючи різкого зростання звільнень.

Що стосується новин, пов'язаних із прибутком, акції Walt Disney підскочили на 4,7%, оскільки медіагігант випередив свого конкурента Netflix Inc з 221 мільйоном клієнтів потокового мовлення і оголосив про підвищення цін для клієнтів, які хочуть дивитися Disney+ чи Hulu без реклами.

Акції Bumble Inc впали на 8,6% через скорочення річного прогнозу виручки через війну в Україні, а також боротьбу з конкуренцією з боку конкурента Match Group Inc на ринку онлайн-знайомств.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,54 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,25 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав чотири нові 52-тижневі максимуми та 29 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 69 нових максимумів та 22 нових мінімуму.