НБУ та голова комітету Ради пропонують обкласти обмінники валют внеском у 20 тис. грн на місяць

Запровадити авансову сплату податку на прибуток для небанківських обмінників валют у розмірі трьох мінімальних зарплат (зараз - 19,5 тис. грн) пропонує Національний банк України (НБУ) та голова профільного комітету Ради з податків та фінансів Данило Гетманцев.

"Зареєстрував у парламенті ініційований НБУ законопроєкт про запровадження авансового внеску з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи небанківських фінансових установ, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі", - написав він у фейсбуці.

Глава Комітету пояснив, що аванс можна буде вирахувати із податку на прибуток за підсумками діяльності, однак якщо розмір цього податку менший або прибутку немає зовсім, то аванс все одно не буде повернуто.

За словами Гетманцева, обмін валют завжди вважався одним із найбільш прибуткових бізнесів, особливо за кризових часів, пов'язаних із об'єктивним чи штучним коливанням курсу гривні, проте за 2021 рік небанківські обмінники заплатили лише 7 млн грн податку на прибуток, або близько 1,7 тис. грн на рік у середньому з одного із 4 тис. обмінників.

Згідно з розрахунками голови комітету, така пропозиція збільшить надходження від небанківських обмінників приблизно на мільярд гривень на рік.

Раніше член Ради НБУ Василь Горбаль зазначав, що у 2021 році обсяг угод, здійснених небанківськими фінансовими установами через 4013 пунктів обміну щодо купівлі валюти у готівковій формі становив 384,51 млрд грн, продажу - 384,06 млрд грн, тоді як сплата ними податку на прибуток - 7,1 млн грн.

"За перше півріччя 2022 року через 3948 пунктів обміну купівля/продаж відповідно становили 82,46/81,94 млрд грн зі сплатою податку на прибуток 3,9 млн грн", - наголошував він.

НБУ наприкінці липня звинуватив небанківські обмінники у штучній девальвації гривні, заборонив їм виставляти табло з курсами та ввів інші обмеження. На початку серпня регулятор також анулював ліцензії ФК "Константа М", "ДСД Фінанс", "24 онлайн" та "Фінансова гарантія", яким належить близько 600 обмінників або 15% ринку валютообміну за порушення вимог валютного законодавства.

