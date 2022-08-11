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Вартість золота знижується 11 серпня на даних щодо інфляції в США
09:15 11.08.2022 |
Вартість золота у четвер знижується, ринки реагують на дані про уповільнення зростання споживчих цін у США, свідчать дані торгів.
Станом на 9:00 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 0,66%, до 1801,8 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 1,37% - до 20,457 долара за унцію.
У середу було опубліковано статистику щодо річної інфляції США в липні - вона сповільнилася до 8,5% з 9,1%, аналітики прогнозували уповільнення лише до 8,7%.
Так, уповільнення інфляції сильніше за очікувані темпи збільшує попит на ризикові активи та зменшує попит на більш надійні (зокрема, на золото).
Крім того, після учорашнього зниження курс долара перейшов до зростання, що також негативно впливає на вартість золота. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростає на 0,24%, до 105,45 пункту. Подорожчання долара робить золото менш доступним при покупці в іншій валюті.
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