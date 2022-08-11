Біржа Hotbit призупинила торгівлю та виведення коштів

З 10 серпня криптовалютна біржа Hotbit призупинила торгівлю, введення та виведення коштів для всіх клієнтів. Терміни поновлення операцій невідомі.

Згідно з повідомленням у блозі, колишній керівник Hotbit був залучений до неназваного проекту у 2021 році, проти якого ведеться розслідування. Деяких топ-менеджерів біржі викликали до суду для надання свідчень.

Частина активів Hotbit заморожена в рамках розслідування, що перешкоджає повноцінній роботі платформи. У компанії уточнили, що не знали про те, що відбувається, а співробітник залишив біржу у квітні 2022 року.

Команда заявила, що активи всіх користувачів перебувають у безпеці. Співробітники платформи співпрацюють із правоохоронцями, а юристи домагаються розморожування рахунків.

Нагадаємо, у квітні 2021 року Hotbit зазнала кібератаки, в результаті якої зловмисники, ймовірно, отримали доступ до даних майже 2 млн користувачів. Кошти клієнтів не постраждали.



