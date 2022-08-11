Долар зміцнюється 11 серпня на очікуваннях підвищення ставки Федрезерва

Вартість долара до інших основних світових валют, таких як ієна та євро, у четвер вранці зростає, ринки очікують на подальше підвищення ставки рефінансування Федеральної резервної системи (США), свідчать дані торгів.

Станом на 8.26 EET курс євро до долара знижується до 1,0277 долара з рівня минулого закриття 1,0297 долара, курс долара до єни піднімається до 133,16 єни з 132,89 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростає на 0,24%, до 105,44 пункту.

За повідомленням Мінпраці країни, річна інфляція в країні за підсумками липня різко сповільнилася до 8,5% з 9,1%. А за липень індекс споживчих цін не змінився, тоді як очікувалося його зростання на 0,2%.

Деякі інвестори сприйняли цю статистику як сигнал до можливого пом'якшення курсу Федрезерва США. При цьому на день пізніше ринки почали реагувати на статистику не так однозначно, багато аналітиків засумнівалися в майбутньому пом'якшенні політики ФРС, що, своєю чергою, вплинуло на курс долара.

"Хоча ринкові шанси на третє послідовне підвищення ставки на 75 базисних пунктів на вересневому засіданні ФРС різко впали після даних індексу споживчих цін, ми сумніваємося, що ФРС утримуватиметься від продовження і без того агресивного курсу посилення на підставі одного звіту", - цитує агентство Блумбер. слова глави відділу світових фондових ринків Nuveen Саїри Малік.