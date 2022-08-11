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Фондові індекси АТР стрімко зростають 11 серпня на тлі зниження інфляції у США
08:08 11.08.2022 |
Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у четвер впевнено зростають після виходу даних про уповільнення інфляції в США, свідчать дані торгів.
Станом на 7:32 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite збільшується на 1,18%, до 3268,02 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 1,33%, до 2209,81 пункту, гонконгський Hang Seng Ind %, до 19 975 пунктів. Австралійський S&P/ASX 200 зростає на 0,87%, до 7053,3 пунктів, південнокорейський KOSPI - на 1,35%, до 2515,05 пунктів.
Японська Nikkei 225 закрита з нагоди вихідного дня. За підсумками останніх торгів, що проводилися в середу, Nikkei 225 знизився на 0,65%, до 27 819,33 пунктів.
За повідомленням Мінпраці США, річна інфляція в країні за підсумками липня різко сповільнилася до 8,5% з 9,1%. А за липень індекс споживчих цін не змінилися, тоді як очікувалося його зростання на 0,2%.
Трейдери сприйняли статистику як сигнал до можливого пом'якшення курсу Федрезерва США. За даними CME Group, більшість аналітиків вже чекає, що регулятор підніме облікову ставку на 0,5 в.п., а не на 0,75, як здебільшого очікували раніше. Це збільшило апетит до ризику, знизивши побоювання виникнення рецесії у США та її негативного впливу на решту світу.
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