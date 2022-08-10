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Нацбанк відновлює публікацію даних про обсяги іпотечних кредитів
17:29 10.08.2022 |
Національний банк відновлює щомісячну публікацію результатів опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Національний банк відновлює щомісячне оприлюднення результатів опитувань банків про обсяги виданих іпотечних кредитів населенню. Ця практика була започаткована в листопаді 2020 року, але з березня 2022 року публікація даних була тимчасово призупинена», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відтепер доступ до даних про результати опитування банків буде простішим: вони публікуватимуться на окремій сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ.
Дані результатів опитування містять інформацію про: загальну заборгованість за іпотечними кредитами та кількість іпотечних договорів; обсяги та кількість нових іпотечних кредитів на первинному та вторинному ринках нерухомості; середні ефективні відсоткові ставки за звітний місяць; нові іпотечні кредити в регіональному розрізі.
В НБУ нагадали, що раніше опитування охоплювало усі банки України. Натомість, починаючи з 24 лютого 2022 року, процес опрацювання анкети та надсилання відповідей для деяких фінансових установ було ускладнено.
А тому у файлі з даними за 2022 рік представлена інформація, отримана в липні 2022 року від 30 банків, що володіють іпотечними портфелями чи здійснювали іпотечне кредитування протягом останніх кількох років та надіслали відповіді за звітний період (січень-червень цього року).
Валовий іпотечний портфель цих фінустанов становить 97.3% від залишку станом на кінець 2021 року, а їхня частка в новому кредитуванні за 2021 рік - 96.2%. Частка банків-респондентів змінюватиметься щомісяця з кожним оновленням файлу, про що йтиметься у вкладці «Примітки».
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк з 10 серпня 2022 року запроваджує розрахунок та публікацію похідних показників Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA).
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