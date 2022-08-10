НБУ вперше опублікував похідні індексу міжбанківських ставок UONIA на 1-6 місяців - від 23,23% до 14,79%

Національний банк України (НБУ) у середу, 10 серпня, вперше опублікував похідні показники Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA), зокрема, кумулятивна середня ставка UONIA 1М (на місяць) становить 23,22669% (на три місяці) - 19,81403%, UONIA 6М (на шість місяців) - 14,78629% річних.

"Національний банк здійснює розрахунок та оприлюднення похідних показників UONIA у довідкових цілях. Національний банк та учасники ринку можуть використовувати похідні показники UONIA для визначення ставок за фінансовими інструментами та контрактами, де передбачено нарахування складних відсотків, однак не мають жодних зобов'язань це робити", - наголошується у повідомленні.

НБУ уточнює, що розрахунок похідних показників UONIA здійснюється кожного робочого дня з подальшим їх оприлюдненням до 10:00 у розділі "Фінансові ринки" на сайті регулятора.

Крім цього, публікується і кумулятивний індекс UONIA, що відображає щоденну зміну вартості умовного фінансового інструменту, за якою нараховуються складні відсотки на певну початкову суму, починаючи з першого дня визначення UONIA.

На 10 липня його значення досягло 119,13532032 порівняно з 119,06029602 напередодні та базовим значенням 100 на 22 червня.

Після підвищення Нацбанком на початку червня облікової ставки з 10% до 25% та встановлення ставки за депозитними сертифікатами на рівні 23% UONIA становить 23% річних, тоді як до цього з початку березня він дорівнював 9% річних. До початку війни значення індексу змінювалося досить часто, проте у вузьких межах, прив'язаних до робочих ставок НБУ.

Згідно з опублікованими Нацбанком даними, за останній місяць UONIA 1М коливається у дуже вузьких межах (до 3 базисних пунктів) навколо 23,2% річних, тоді як UONIA 3М та UONIA 6М безперервно зростають: на 11 липня їхні значення становили відповідно 15,11480% 12,26487%.

"За оцінками Національного банку, розрахунок та публікація похідних показників UONIA сприятиме розвитку в Україні ринку інструментів з плаваючою ставкою та деривативних інструментів", - йшлося у повідомленні НБУ 6 серпня з анонсом публікації нових індексів.

