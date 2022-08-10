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Долар дешевшає в парі з ієною та євро напередодні виходу даних щодо інфляції в США
09:30 10.08.2022 |
Курс долара США опускає до євро та єни під час ранкових торгів у середу. Ринок чекає на публікацію статистики з інфляції в Штатах у липні.
ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається в ході торгів на 0,1%, ширший індикатор WSJ Dollar Index знижується на 0,04% .
Пара євро/долар на 8:48 EET торгується на рівні $1,0218 порівняно з $1,0214 на закриття ринку у вівторок.
Вартість фунта збільшується менш ніж на 0,1%, до $1,2083 проти $1,2076 на закриття попередньої сесії.
У парі з ієною курс американської валюти становить 134,94 єни проти 135,16 єни напередодні.
Інвестори, радше, зберігають обережність перед публікацією даних щодо інфляції в США, вважає валютний аналітик MUFG Bank Софія Нгуєн. Опитані Trading Economics економісти очікують, що зростання споживчих цін у липні сповільнилося до 8,7% із 9,1% місяцем раніше. Однак прогноз експертів для споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) передбачає прискорення підйому до 6,1% з 5,9% у червні.
"При такому сценарії зростання ставки ФРС на чергові 75 б.п. збереже актуальність на вересневому засіданні, оскільки американський центробанк намагається приборкати інфляцію", - написала Нгуен.
Статистику Мінпраці США опублікують о 15:30 EET.
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