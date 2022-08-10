Основні фондові біржі АТР знижуються 10 серпня перед виходом даних про інфляцію США

Основні фондові біржі Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у середу знижуються, інвестори очікують на публікацію даних про інфляцію в США, свідчать дані торгів.

Станом на 7:40 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижується на 0,37%, до 3235,38 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,18%, до 2184,44 пункту, гонконгський Hang Seng Ind %, до 19 612 пунктів. Південнокорейський KOSPI зменшується на 0,8%, до 2483,5 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,75%, до 27791 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,25%, до 7012,1 пунктів.

У середу ринки зосереджені на даних щодо річної інфляції в США, які будуть оприлюднені пізніше. Аналітики вважають, що інфляція в країні сповільнилася у липні до 8,7% після 9,1% на місяць раніше. Значення червня є максимальним із листопада 1981 року. Дані про динаміку споживчих цін є важливим показником для Федеральної резервної системи (ФРС) США після ухвалення рішення за ключовою ставкою.

"Якщо думка виявиться вірною, у ФРС не залишиться іншого вибору, окрім як зберегти свою "яструбину" політику", - зазначив представник National Australia Bank Родріго Катріль (Rodrigo Catril), чиї слова наводить агентство Франс Прес.