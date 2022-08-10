Nasdaq закрився зниженням, оскільки попередження виробника чіпів Micron відновлює технічний спад

Nasdaq закрився падінням у вівторок після того, як похмурий прогноз Micron Technology призвів до зниження акцій виробників мікросхем і технологічних компаній, оскільки інвестори очікують даних щодо інфляції в США, які можуть призвести до того, що Федеральна резервна система ще більше посилить свої зусилля зі стримування інфляції.

Високі показники інфляції в середу після звіту про різке збільшення кількості робочих місць минулого тижня, ймовірно, завадять ФРС пом'якшити підвищення процентних ставок найближчим часом і зупинять ралі ринку від мінімумів середини червня.

Трейдери бачать 68,5-відсоткову можливість того, що ФРС підвищить ставки на 75 базисних пунктів у вересні, що стане третім великим підвищенням поспіль.

На додаток до побоювань щодо жорсткого ринку праці та нестримної інфляції, дані у вівторок показали прискорення питомих витрат на робочу силу у другому кварталі, що передбачає, що сильний тиск на заробітну плату допоможе зберегти інфляцію на високому рівні.

За даними Міністерства праці, питомі витрати на робочу силу - ціна робочої сили за одиницю продукції - зросли на 10,8% після зростання на 12,7% у першому кварталі.

"Ми все ще спостерігаємо наростання тиску на заробітну плату, використовуючи дані про зайнятість минулої п'ятниці як показник", - сказав Джиммі Чанг, головний інвестиційний директор Rockefeller Global Family Office.

Чан, як і раніше, з обережністю ставиться до перспектив ринку. "Я не думаю, що це буде набір цифр, який змінить політичний курс ФРС", - сказав він.

Інфляція нині в основному визначається пропозицією, тому традиційна схема посилення ставок центральним банком для обмеження попиту не буде такою ефективною, як у попередніх циклах, сказав Жан Бойвен, голова інвестиційного інституту BlackRock.

Ми побачимо, як центральні банки будуть здивовані інфляцією. На тлі цього їм доведеться звучати яструбино», - сказав Бойвін на форумі Reuters Global Markets Forum.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 58,13 пунктів, або 0,18%, до 32 774,41 пунктів, у той час як S&P 500 втратив 17,59 пунктів, або 0,42%, до 4122,47 пунктів, а Nasdaq Composite впав на 150,53 пунктів, або 1,19%, до 12 493,93 пунктів.

Обсяг на біржах США становив 10,64 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,94 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Сім із 11 основних секторів S&P 500 впали через 1,5-відсоткове зниження дискреційних споживчих товарів. Вартісні акції закрилися без змін, тоді як індекс зростання впав на 0,8%.

За словами Чанга, дані про зайнятість минулої п'ятниці розвіяли деякі бичачі аргументи на користь того, що ФРС «повернеться» до нейтральної політики, після чого на початку наступного року буде зниження ставок.

"У вас є деякі стратеги та технічні фахівці, які капітулювали, кажучи, що дно позаду, зараз новий бичачий ринок", - сказав він. "Як правило, на ведмежому ринку літнє ралі не є чимось незвичайним".

Акції Micron Technology Inc подешевшали на 3,7% після того, як виробник мікросхем пам'яті знизив прогноз виручки на поточний квартал і попередив про негативний вільний грошовий потік у наступному кварталі, оскільки попит на чіпи для ПК та смартфонів знижується.

Похмурий прогноз Micron, зроблений наступного дня після того, як Nvidia Corp попередила про слабкість свого ігрового бізнесу, обрушив індекс Philadelphia Semiconductor на 4,57%, що стало найбільшим одноденним падінням з 16 червня, коли впали усі 30 компонентів. Індекс втратив 7% за останні три дні.

Президент Джо Байден підписав широкомасштабний законопроект про надання субсидій на суму 52,7 млрд. доларів США для виробництва та досліджень напівпровідників у США. Цей захід отримав двопартійну підтримку для боротьби з інвестиціями Китаю в технології.

"Це абсолютно знецінено", - сказав Майкл Шауль, головний виконавчий директор Marketfield, про те, чому акції чіпів не були збентежені законопроектом.

Чутливі до відсоткових ставок акції зростання та технологічних акцій впали на тлі зростання прибутковості казначейських облігацій США.

Незважаючи на нестійке відновлення, еталонний індекс S&P 500 цього року знизився на 13,5% після досягнення рекордного максимуму на початку січня через зростання споживчих цін, яструбину позицію центральних банків та геополітичну напруженість.

За даними Refinitiv на п'ятницю, вищі, ніж очікувалося, доходи від корпоративної Америки виявилися позитивними: 77,5% компаній S&P 500 перевершили оцінки доходів.

Акції Occidental Petroleum зросли на 4,0% після того, як Berkshire Hathaway Уоррена Баффета (NYSE:BRKa) збільшила свою частку.