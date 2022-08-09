Мінфін підняв ставку за 5-міс. ОВДП до 12% і утримав продаж 3,4 млрд грн

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у вівторок підвищило з 10% до 12% прибутковість 5-місячних гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), що дозволило йому продати ці папери на суму 3,36 млрд грн.
Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, дохідність 11-місячних облігацій було збережено на рівні 14%, 14-місячних - 16%, однак великих покупців це не залучило: продаж становив відповідно лише 9,2 млн грн та 51,3 млн грн.
Натомість продавець відхилив заявку на купівлю 11-місячних паперів на 1,18 млрд грн під 20% річних.
Крім того, досить невдало завершився аукціон із розміщення 10-місячних ОВДП у євро: під 2,5% Мінфін залучив лише EUR0,86 млн, відхиливши одну заявку на EUR0,3 млн під 3,5%.
Як повідомлялося, напередодні вперше з початку війни відкрився вторинний ринок облігацій, розміщених до війни. Це збільшило пропозицію над ринком, зокрема ставки на " короткому " кінці кривої, де є певний попит із боку покупців.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|127
|128
|129
|130
| Код випуску облігацій
| UA4000225940 Військові облігації
| Дорозміщення UA4000226195 Військові облігації
| Дорозміщення UA4000226260 Військові облігації
| Дорозміщення UA 4000226039 (Ном. в інвалюті, EUR ) військові облігації
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.,
| -
| -
| -
| -
| Дата розміщення
| 09.08.2022
| 09.08.2022
| 09.08.2022
| 09.08.2022
| Дата оплати за придбані облігації
| 10.08.2022
| 10.08.2022
| 10.08.2022
| 10.08.2022
| Дата сплати відсотків
| -
| -
| 28.09.2022
| 15.12.2022
| Дата сплати відсотків
|
|
| 29.03.2023
| 15.06.2023
| Дата сплати відсотків
|
|
| 27.09.2023
|
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| -
| -
| 80,00
| 12,50
| Номінальний рівень дохідності, %
| 10,00
| 11,00
| 16,00
| 2,50
|Термін обігу (днів)
|154
|329
|413
|309
| Дата погашення
| 11.01.2023
| 05.07.2023
| 27.09.2023
| 15.06.2023
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 3 530 028 000
| 1 190 312 000
| 48,570,000
| 1 152 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 3 530 028 000
| 10312000
| 48 490 000
| 853 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 6 309 970 000
| 2 249 218 000
| 6 458 274 000
| 55 440 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 17
| 9
| 27
| 10
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 17
| 8
| 26
| 9
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 12,00
| 20,00
| 18,00
| 3,50
| Мінімальний рівень прибутковості облігацій, %
| 10,00
| 14,00
| 16,00
| 2,50
| Встановлена прибутковість, %
| 12,00
| 14,00
| 16,00
| 2,50
| Середньозважена прибутковість, %
| 11,99
| 14,00
| 16,00
| 2,50
|Надходження до бюджету
|3360079366,62
|9 156 540,40
|51 295 146,50
|856 266,99
Дані: Мінфін України