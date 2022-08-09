Мінфін підняв ставку за 5-міс. ОВДП до 12% і утримав продаж 3,4 млрд грн

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у вівторок підвищило з 10% до 12% прибутковість 5-місячних гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), що дозволило йому продати ці папери на суму 3,36 млрд грн.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, дохідність 11-місячних облігацій було збережено на рівні 14%, 14-місячних - 16%, однак великих покупців це не залучило: продаж становив відповідно лише 9,2 млн грн та 51,3 млн грн.

Натомість продавець відхилив заявку на купівлю 11-місячних паперів на 1,18 млрд грн під 20% річних.

Крім того, досить невдало завершився аукціон із розміщення 10-місячних ОВДП у євро: під 2,5% Мінфін залучив лише EUR0,86 млн, відхиливши одну заявку на EUR0,3 млн під 3,5%.

Як повідомлялося, напередодні вперше з початку війни відкрився вторинний ринок облігацій, розміщених до війни. Це збільшило пропозицію над ринком, зокрема ставки на " короткому " кінці кривої, де є певний попит із боку покупців.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 127 128 129 130 Код випуску облігацій UA4000225940 Військові облігації Дорозміщення UA4000226195 Військові облігації Дорозміщення UA4000226260 Військові облігації Дорозміщення UA 4000226039 (Ном. в інвалюті, EUR ) військові облігації Номінальна вартість 1000 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт., - - - - Дата розміщення 09.08.2022 09.08.2022 09.08.2022 09.08.2022 Дата оплати за придбані облігації 10.08.2022 10.08.2022 10.08.2022 10.08.2022 Дата сплати відсотків - - 28.09.2022 15.12.2022 Дата сплати відсотків 29.03.2023 15.06.2023 Дата сплати відсотків 27.09.2023 Розмір купонного платежу однією облігацію - - 80,00 12,50 Номінальний рівень дохідності, % 10,00 11,00 16,00 2,50 Термін обігу (днів) 154 329 413 309 Дата погашення 11.01.2023 05.07.2023 27.09.2023 15.06.2023 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 3 530 028 000 1 190 312 000 48,570,000 1 152 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 530 028 000 10312000 48 490 000 853 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 6 309 970 000 2 249 218 000 6 458 274 000 55 440 000 Кількість поданих заявок, шт. 17 9 27 10 Кількість задоволених заявок, шт. 17 8 26 9 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 12,00 20,00 18,00 3,50 Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % 10,00 14,00 16,00 2,50 Встановлена прибутковість, % 12,00 14,00 16,00 2,50 Середньозважена прибутковість, % 11,99 14,00 16,00 2,50 Надходження до бюджету 3360079366,62 9 156 540,40 51 295 146,50 856 266,99

Дані: Мінфін України