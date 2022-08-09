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Мінфін підняв ставку за 5-міс. ОВДП до 12% і утримав продаж 3,4 млрд грн

18:01 09.08.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у вівторок підвищило з 10% до 12% прибутковість 5-місячних гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), що дозволило йому продати ці папери на суму 3,36 млрд грн.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, дохідність 11-місячних облігацій було збережено на рівні 14%, 14-місячних - 16%, однак великих покупців це не залучило: продаж становив відповідно лише 9,2 млн грн та 51,3 млн грн.

Натомість продавець відхилив заявку на купівлю 11-місячних паперів на 1,18 млрд грн під 20% річних.

Крім того, досить невдало завершився аукціон із розміщення 10-місячних ОВДП у євро: під 2,5% Мінфін залучив лише EUR0,86 млн, відхиливши одну заявку на EUR0,3 млн під 3,5%.

Як повідомлялося, напередодні вперше з початку війни відкрився вторинний ринок облігацій, розміщених до війни. Це збільшило пропозицію над ринком, зокрема ставки на " короткому " кінці кривої, де є певний попит із боку покупців.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону127128129130
Код випуску облігацій UA4000225940 Військові облігації Дорозміщення UA4000226195 Військові облігації Дорозміщення UA4000226260 Військові облігації Дорозміщення UA 4000226039 (Ном. в інвалюті, EUR ) військові облігації
Номінальна вартість 1000 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт., - - - -
Дата розміщення 09.08.2022 09.08.2022 09.08.2022 09.08.2022
Дата оплати за придбані облігації 10.08.2022 10.08.2022 10.08.2022 10.08.2022
Дата сплати відсотків - - 28.09.2022 15.12.2022
Дата сплати відсотків    29.03.2023 15.06.2023
Дата сплати відсотків    27.09.2023  
Розмір купонного платежу однією облігацію - - 80,00 12,50
Номінальний рівень дохідності, % 10,00 11,00 16,00 2,50
Термін обігу (днів)154329413309
Дата погашення 11.01.2023 05.07.2023 27.09.2023 15.06.2023
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 3 530 028 000 1 190 312 000 48,570,000 1 152 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 530 028 000 10312000 48 490 000 853 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 6 309 970 000 2 249 218 000 6 458 274 000 55 440 000
Кількість поданих заявок, шт. 17 9 27 10
Кількість задоволених заявок, шт. 17 8 26 9
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 12,00 20,00 18,00 3,50
Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % 10,00 14,00 16,00 2,50
Встановлена прибутковість, % 12,00 14,00 16,00 2,50
Середньозважена прибутковість, % 11,99 14,00 16,00 2,50
Надходження до бюджету3360079366,629 156 540,4051 295 146,50856 266,99

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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