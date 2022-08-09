НБУ повертає на небанківський ринок процедури інформування і подання документів

Національний банк із 15 серпня відновлює строки надання небанківськими фінустановами інформації та подання регулятору документів з питань ліцензування та реєстрації. Це не стосується тих фінустанов, які розташовані в районах бойових дій чи опинилися в тимчасовій окупації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

У Нацбанку вважають, що "сьогодні більшість учасників ринку небанківських фінансових послуг оговталися від шоків війни".

"Тому з 15 серпня 2022 року встановлюється початок перебігу строків щодо виконання вимог та запитів Національного банку про надання інформації та подання документів, направлених під час дії воєнного стану, відновлення подання яких планувалося з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні", - йдеться у повідомленні.

Водночас Нацбанк може встановити окремим піднаглядним особам інший строк надання інформації та подання документів, це буде врегульовано "шляхом надсилання додаткових листів".

Крім того, для небанківських фінустанов у населених пунктах територіальних громад, включених до переліку тергромад, розташованих у районі проведення воєнних (бойових) дій або в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), надання інформації та подання документів вважається зупиненим до моменту деокупації.

Як повідомялось, із 3 березня 2022 року небанківські фінансові установи були звільнені від обов'язку надавати Національному банку зазначену вище інформацію та подавати документи.