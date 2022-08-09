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Курс фунта 9 серпня зміцнився до долара на підвищенні ставок Банком Англії
15:43 09.08.2022 |
Британський фунт у вівторок зміцнився проти долара США, причому у центрі уваги залишаються перспективи відсоткових ставок.
Дейв Рамсден, заступник керуючого Банку Англії, сказав в інтерв'ю Reuters, що банк, ймовірно, буде змушений і надалі підвищувати ставки з поточного максимуму за 14 років, щоб послабити інфляційний тиск, який укорінюється в британській економіці.
Минулого тижня центральний банк підвищив ключову процентну ставку на 50 базисних пунктів, але попередив про майбутню рецесію.
Пара британський фунт/долар США торгувалася з підвищенням на 0,4%, по 1,2128.
Пара євро/фунт торгується майже без змін по 0,8445.
Минулого тижня банк підвищив ставку до 1,75% проти 1,25%. Це було шосте підвищення ставки з кінця 2021 року. Банк Англії також попередив про рецесію наприкінці року, яка може тривати до 2024 року.
За цих несприятливих умов гонка за посаду прем'єр-міністра також створює додаткову невизначеність для фунта.
"Одна з важливих невизначеностей для фунта - це те, якими будуть плани нового уряду в галузі податково-бюджетної політики. Очевидно, що буде значне пом'якшення податково-бюджетної політики, але поки що складно сказати, яку форму вона набуде", - каже Колін Ашер, старший економіст Mizuho.
Якщо взяти до уваги технічні чинники та перспективи масштабної податково-бюджетної підтримки восени, то можна зробити висновок, що глибина рецесії буде набагато меншою, ніж передбачає основний сценарій Банку Англії, каже Ашер, але додає при цьому, що перспективи несприятливі.
Дані ВВП, очікувані в п'ятницю, стануть наступним важливим фактором для визначення стану британської економіки. Дані щодо інфляції, які вийдуть у середу, також уважно відстежуватимуться на валютних ринках, оскільки інвестори намагаються оцінити ймовірність чергового підвищення ставки ФРС на 75 базисних пунктів у вересні.
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