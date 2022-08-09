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Forbes: кожна криптобіржа у США потрапила під приціл SEC
12:28 09.08.2022 |
Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) приступила до вивчення діяльності кожної зареєстрованої в країні криптовалютної біржі. Про це Forbes повідомив помічник сенатора Синтії Ламміс.
За його словами, розслідування регулятором роботи Coinbase є лише верхівкою айсбергу. За іншими біткоін-бірж процес йде на різних стадіях. Згідно зі СoinGecko, у США зареєстровано 40 платформ.
Неназваний високопосадовець однієї з компаній підтвердив, що проти деяких відомство подасть позов. Також він не виключив, що статус цінного паперу можуть отримати форки біткоїну на кшталт Litecoin.
У SEC не відповіли на запит журналістів.
Помічник сенатора наголосив, що відомство Гері Генслера терміново хоче завершити свою суперечку з CFTC (Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами) щодо мандату на нагляд за криптокомпаніями. Якщо агентства не вирішать це питання самостійно, у процес може втрутитися Конгрес, який надає перевагу підходу відомства Ростина Бенама, додав він.
У бесіді член команди Ламміс дав зрозуміти, що цей діалог мав не дуже плідний характер.
Ситуацію загострив позов SEC проти екс-співробітника Coinbase та його спільників через інсайдерську торгівлю. Відомство класифікувало 9 з 25 криптовалют, які фігуранти використовували у своїх операціях як цінні папери.
Пізніше Гері Генслер заявив про розробку способів реєстрації цифрових активів як інвестиційних контрактів та активізацію зусиль з реєстрації криптовалютних платформ. У травні чиновник попередив про можливе переслідування незареєстрованих біткоін-бірж.
У CFTC розкритикували позов SEC до колишнього співробітника Coinbase.
У липні група сенаторів надала Закон про захист прав споживачів цифрових товарів. Він зобов'язує фірми, які пропонують торгівлю цифровими активами, зареєструватись у CFTC.
Глава FTX Сем Бенкман-Фрід зазначив, що законопроект доповнює попередні ініціативи Синтії Ламміс та Кірстен Джиллібранд, а також Ро Ханни. Його також підтримав Бенам.
Співрозмовник Forbes оцінив ймовірність схвалення кожного із законопроектів до кінця року менш ніж у 50%.
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