Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У США подали два колективні позови проти Coinbase

12:15 09.08.2022 |

Фінанси

 

Юридична фірма Bragar Eagel & Squire подала до Окружного суду Нью-Джерсі колективний позов проти біткоін-біржі Coinbase. Ще одна претензія надійшла від компанії Robbins Geller Rudman & Dowd LLP із Сан-Дієго.

Згідно зі скаргами, платформа зробила «неправдиві заяви, які вводять в оману» щодо характеру своєї діяльності. На думку позивачів, Coinbase пропонувала інвесторам криптовалютні активи, які мали бути зареєстровані як цінні папери.

Юристи також послалися на повідомлення Bloomberg про передбачуване розслідування SEC щодо Coinbase. Приводом нібито стало можливе надання мешканцям США доступу до торгівлі цифровими активами, які можуть оцінюватися як цінні папери.

Раніше Мін'юст США повідомив про арешт колишнього менеджера з продукту біржі Ішана Вахі та двох його спільників. Їх звинуватили у шахрайстві з використанням інсайдерської торгівлі.

SEC подала проти підозрюваних позов з аналогічними тезами та наголосила, що йдеться про шахрайство з цінними паперами. Так відомство класифікувало 9 із 25 криптовалют, які фігуранти, ймовірно, використовували у своїх операціях.


У США подали два колективні позови проти Coinbase

 
За матеріалами: forklog.com
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,3804
  0,0841
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,6058  0,15 0,39 39,6590  0,06 0,15
EUR 38,9348  0,14 0,37 40,2984  0,14 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес