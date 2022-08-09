У США подали два колективні позови проти Coinbase

Юридична фірма Bragar Eagel & Squire подала до Окружного суду Нью-Джерсі колективний позов проти біткоін-біржі Coinbase. Ще одна претензія надійшла від компанії Robbins Geller Rudman & Dowd LLP із Сан-Дієго.

Згідно зі скаргами, платформа зробила «неправдиві заяви, які вводять в оману» щодо характеру своєї діяльності. На думку позивачів, Coinbase пропонувала інвесторам криптовалютні активи, які мали бути зареєстровані як цінні папери.

Юристи також послалися на повідомлення Bloomberg про передбачуване розслідування SEC щодо Coinbase. Приводом нібито стало можливе надання мешканцям США доступу до торгівлі цифровими активами, які можуть оцінюватися як цінні папери.

Раніше Мін'юст США повідомив про арешт колишнього менеджера з продукту біржі Ішана Вахі та двох його спільників. Їх звинуватили у шахрайстві з використанням інсайдерської торгівлі.

SEC подала проти підозрюваних позов з аналогічними тезами та наголосила, що йдеться про шахрайство з цінними паперами. Так відомство класифікувало 9 із 25 криптовалют, які фігуранти, ймовірно, використовували у своїх операціях.



