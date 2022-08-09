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У липні населення купило валюти на 21,8 млн доларів більше, ніж продало
12:01 09.08.2022 |
Про це йдеться у звітних даних НБУ, повідомляють Українські Новини.
На готівковому валютному ринку в липні чиста купівля валюти населенням перевищила продаж.
У липні українці продали валюти на 1 024,9 млн доларів в еквіваленті, а купили на 1 046,7 млн доларів в еквіваленті.
Таким чином, населення купило валюти більше, ніж продало.
8 березня 2022 року НБУ дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту клієнтам у відділеннях банків, розташованих на територіях, що знаходяться під загрозою окупації Росією (за наявності готівки в іноземній валюті/банківських металів у касі/відділенні банку).
Також Національний банк із 14 квітня дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню.
Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2021 року населення продало валюти на 1 214,7 млн доларів більше, ніж купило.
За підсумками 2020 року обсяг продажу готівкової валюти перевищив обсяг купівлі на 1,098 млрд доларів.
У 2019 році населення продало валюти на 177 млн доларів більше, ніж купило.
Аби запобігти спекуляціям та штучному підвищенню курсу, Національний банк України заборонив небанківським пунктам обміну валют виставляти за межами кас табло з обмінним курсом.
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