Залишок коштів на коррахунках банків 09.08.22

Трейдери перебувають в очікуванні даних про зростання споживчих цін у США, які будуть опубліковані у середу ввечері. Експерти вважають, що інфляція в країні нарешті сповільнилася - до 8,7% після 9,1% на місяць раніше, коли показник став максимальним з 1981 року.