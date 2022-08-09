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Залишок коштів на коррахунках банків 09.08.22

09:58 09.08.2022 |

Фінанси

Залишок коштів на кореспондентських та транзитних рахунках банків. Оперативні дані за станом на початок дня.

Датасума, млн грн
8 липня48509.6
11 липня47469.4
12 липня66929.4
13 липня61653.3
14 липня63471.9
15 липня62994.9
18 липня55957.4
19 липня53751.7
20 липня58218.9
21 липня56938.0
22 липня68742.0
25 липня54993.7
26 липня52617.4
27 липня48693.5
28 липня61522.2
29 липня48911.9
1 серпня
44756.7
2 серпня59120.0
3 серпня49850.3
4 серпня46883.4
5 серпня51028.9
8 серпня47703.2
9 серпня80154.6
Дані: Нацбанк України.

Офіційний курс НБУ на 9 серпня - 36,5686 грн
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2963
  0,1207
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,6058  0,15 0,39 39,6590  0,06 0,15
EUR 38,9348  0,14 0,37 40,2984  0,14 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

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