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АНАЛІТИКА

Долар 9 серпня стабільний до євро та єни в очікуванні даних про інфляцію в США

09:07 09.08.2022 |

Фінанси

 

Курс долара США практично не змінюється до основних світових валют вранці у вівторок, трейдери чекають на дані про зростання споживчих цін у Сполучених Штатах у липні.

Індекс, який розраховується ICE, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається в ході торгів на 0,07%. Більш широкий індикатор WSJ Dollar Index стабільний.

Пара євро/долар на 8:33 EET торгується на рівні $1,0195 порівняно з $1,0196 на закриття ринку у понеділок.

Вартість фунта збільшується менш ніж на 0,1%, до $1,2085 проти $1,2078 на закриття попередньої сесії.

У парі з ієною курс американської валюти становить 134,93 єни проти 135,02 єни напередодні.

Ключовою подією для світових ринків цього тижня стануть дані про інфляцію в США, які будуть опубліковані о 15:30 у середу. Опитані Trading Economics аналітики очікують, що зростання споживчих цін у липні сповільнилося до 8,7% із 9,1% місяцем раніше.

Ці дані можуть вплинути на політику Федеральної резервної системи (ФРС), яка намагається вирішити непросте завдання - уповільнити рекордну за 40 років інфляцію, не вкинувши при цьому американську економіку в рецесію.

Висока інфляція разом із сильними даними з ринку праці, опублікованими напередодні, можуть змусити ринки повною мірою закласти в поточні котирування підйом ставки на 75 базисних пунктів на вересневому засіданні Федрезерва, зазначив глава відділу макростратегії з регіону EMEA в State Street.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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