Фінансові новини
- |
- 09.08.22
- |
- 10:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціна золота знижується 9 серпня в очікуванні даних щодо інфляції в США
08:43 09.08.2022 |
Вартість золота у вівторок слабо знижується, залишаючись на рівні 1800 доларів за тройську унцію, тоді як інвестори очікують на підтвердження прогнозів зниження рівня інфляції в США, свідчать дані торгів.
Станом на 8:07 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 3,55 долара, або на 0,2%, до 1801,7 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 0,28% - до 20,672 долара за унцію.
Трейдери перебувають в очікуванні даних про зростання споживчих цін у США, які будуть опубліковані у середу ввечері. Експерти вважають, що інфляція в країні нарешті сповільнилася - до 8,7% після 9,1% на місяць раніше, коли показник став максимальним з 1981 року.
Ця статистика враховується Федеральною резервною системою (ФРС) США при ухваленні рішень про монетарну політику, яка впливає на курс долара, а через нього - на котирування сировинних товарів, до яких належать дорогоцінні метали. Також золото використовується як актив, який рятує від інфляції.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США виділяють додаткові $4,5 млрд фінансової допомоги Україні
|США виділили Україні $1 млрд військової допомоги
|Українська біржа та біржа ПФТС із 8 серпня відновлюють торги усіма цінними паперами
|Новий податок для імпорту. Що буде з цінами і курсом гривні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.08.22
|Залишок коштів на коррахунках банків 09.08.22
|Індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA) 08.08.2022
|Долар 9 серпня стабільний до євро та єни в очікуванні даних про інфляцію в США
|Ціна золота знижується 9 серпня в очікуванні даних щодо інфляції в США
|Фондові індекси АТР 9 серпня здебільшого зростають
|Американські індекси 8 серпня закрилася з невеликими змінами через побоювання щодо політики ФРС
Бізнес
|72-річна мільярдерка з Індії стала найбагатшою жінкою Азії
|У США гравець виграв у лотереї понад мільярд доларів
|Час, проведений за комп'ютерними іграми, не впливає на здоров'я - дослідження
|Stellantis через побоювання санкцій закриє завод в Китаї
|Suzuki представила нове покоління Grand Vitara
|Фейкові виплати переселенцям. Шахраї обманюють українців, імітуючи ПриватБанк і monobank
|Cadillac показав люксовий концепт Celestiq