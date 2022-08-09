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АНАЛІТИКА

Ціна золота знижується 9 серпня в очікуванні даних щодо інфляції в США

08:43 09.08.2022 |

Фінанси

 

Вартість золота у вівторок слабо знижується, залишаючись на рівні 1800 доларів за тройську унцію, тоді як інвестори очікують на підтвердження прогнозів зниження рівня інфляції в США, свідчать дані торгів.

Станом на 8:07 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 3,55 долара, або на 0,2%, до 1801,7 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 0,28% - до 20,672 долара за унцію.

Трейдери перебувають в очікуванні даних про зростання споживчих цін у США, які будуть опубліковані у середу ввечері. Експерти вважають, що інфляція в країні нарешті сповільнилася - до 8,7% після 9,1% на місяць раніше, коли показник став максимальним з 1981 року.

Ця статистика враховується Федеральною резервною системою (ФРС) США при ухваленні рішень про монетарну політику, яка впливає на курс долара, а через нього - на котирування сировинних товарів, до яких належать дорогоцінні метали. Також золото використовується як актив, який рятує від інфляції.
Ключові теги: золото
 

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