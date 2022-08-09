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АНАЛІТИКА

Фондові індекси АТР 9 серпня здебільшого зростають

08:11 09.08.2022 |

Фінанси

 

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у вівторок переважно зростають слідом за американськими ф'ючерсами, свідчать дані торгів.

Станом на 7:37 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite збільшується на 0,31%, до 3246,95 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,19%, до 2187,36 пункту, гонконгський Hang Seng Ind %, до 20 244 пунктів. Японський Nikkei 225 знижується на 0,98%, до 27,971 пункту, австралійський S&P/ASX 200 зростає на 0,1%, до 7027,5 пунктів, південнокорейський KOSPI - на 0,39%, до 2502,96 пунктів.

У вівторок азіатські індекси здебільшого зростають, переймаючи динаміку ф'ючерсів Уолл-стріт, які додають в очікуванні інформації про уповільнення інфляції в США. Аналітики вважають, що за підсумками липня її темп знизився до 8,7% із 9,1% місяцем раніше.

При цьому аналітики зазначають, що ситуація навколо Тайваню та Китаю може змінити настрої на ринках.

"Варто стежити за політичним ландшафтом, оскільки будь-які важливі події на фронті "Китай - Тайвань" можуть вплинути на загальний попит на ризики. Китай підтвердив, що продовжить військові навчання навколо Тайваню, і військові будуть проводити "регулярні" навчання на східній стороні серединної лінії Тайванського протоки", - заявив агентству Ассошіейтед Прес аналітик Activ Trades Андерсон Алвіш.
 

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