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Долар 8 серпня стабільний до євро та дорожчає до єни на очікуваннях подальшого підвищення ставки ФРС
10:13 08.08.2022 |
Курс долара США незначно змінюється в парі з євро і зростає по відношенню до японської єни під час торгів у понеділок.
Пара євро/долар на 8:48 EET торгується на рівні $1,0188 порівняно з $1,0184 на закриття ринку у четвер.
У парі з ієною курс американської валюти становить 135,28 єни проти 135,01 єни напередодні. Долар зростає на 0,2%.
Вартість фунта стерлінгів становить $1,2079 проти $1,2069 на закриття попередньої сесії. Фунт зростає на 0,09%.
Індекс, що розраховується ICE, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається в ході торгів на 0,06%. Більш широкий індикатор WSJ Dollar Index збільшується на 0,02%.
За підсумками п'ятничних торгів доларовий індекс зріс майже на 1% на тлі статистичних даних щодо ринку праці в США, які підкріпили очікування подальшого підвищення ставок Федеральною резервною системою (ФРС), пише Trading Economics.
Кількість робочих місць в економіці США у липні збільшилась на 528 тис., свідчать опубліковані в п'ятницю дані міністерства праці. Згідно з переглянутими даними, у червні показник підвищився на 398 тис., а не на 372 тис., як повідомлялося раніше. Експерти, опитані агентством Bloomberg, у середньому очікували зростання кількості робочих місць у липні на 250 тис.
Учасники ринку очікують, що Федрезерва підвищить ставку ще на 75 базисних пунктів за підсумками засідання у вересні.
Голова Федерального резервного банку (ФРБ) Клівленда Лоретта Местер минулого тижня сказала, що ФРС потрібно продовжувати підвищення процентних ставок доти, доки інфляція у Штатах не почне сповільнюватися.
Інвестори тепер переключили увагу на дані про інфляцію в США, які будуть опубліковані о 15:30 у середу.
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