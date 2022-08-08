Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Золото дешевшає 8 серпня на очікуваннях на подальше підвищення ставки ФРС США

09:04 08.08.2022 |

Фінанси

 

Вартість золота у понеділок вранці трохи знижується на перспективах подальшого підвищення ставки Федрезервом США, свідчать дані торгів.

Станом на 8:27 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 2,75 долара, або на 0,15%, до 1788,7 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 0,24% - до 19,89 долара за унцію.

На ринку дорогоцінного металу в понеділок вранці спостерігається негативна динаміка, чому сприяють очікування подальшого підвищення облікової ставки Федеральною резервною системою США після виходу даних щодо ринку праці країни.

Так, безробіття в липні знизилося до 3,5% з рівня червня 3,6%, а кількість зайнятих у несільськогосподарських галузях економіки збільшилася на 528 тисяч. Аналітики очікували на збереження показника на рівні червня. Збільшення кількості робочих місць у несільськогосподарських галузях економіки країни прогнозувалося на рівні 250 тисяч.

"Підтримці з боку геополітичної напруженості "протистоїть стійкість долара США після виходу достовірного звіту про зайнятість у США та "яструбиних" коментарів чиновників ФРС", - сказав агентству Блумберг віце-президент відділу сировинних товарів Kotak Securities Рівандра Рао (Ravindra Rao).
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,4170
  0,2066
 0,56

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4560  0,03 0,09 39,5980  0,11 0,27
EUR 38,7900  0,02 0,06 40,1584  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес