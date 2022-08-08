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Золото дешевшає 8 серпня на очікуваннях на подальше підвищення ставки ФРС США
09:04 08.08.2022 |
Вартість золота у понеділок вранці трохи знижується на перспективах подальшого підвищення ставки Федрезервом США, свідчать дані торгів.
Станом на 8:27 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 2,75 долара, або на 0,15%, до 1788,7 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 0,24% - до 19,89 долара за унцію.
На ринку дорогоцінного металу в понеділок вранці спостерігається негативна динаміка, чому сприяють очікування подальшого підвищення облікової ставки Федеральною резервною системою США після виходу даних щодо ринку праці країни.
Так, безробіття в липні знизилося до 3,5% з рівня червня 3,6%, а кількість зайнятих у несільськогосподарських галузях економіки збільшилася на 528 тисяч. Аналітики очікували на збереження показника на рівні червня. Збільшення кількості робочих місць у несільськогосподарських галузях економіки країни прогнозувалося на рівні 250 тисяч.
"Підтримці з боку геополітичної напруженості "протистоїть стійкість долара США після виходу достовірного звіту про зайнятість у США та "яструбиних" коментарів чиновників ФРС", - сказав агентству Блумберг віце-президент відділу сировинних товарів Kotak Securities Рівандра Рао (Ravindra Rao).
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