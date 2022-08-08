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АНАЛІТИКА

Фондові біржі АТР 8 серпня переважно зросли на китайській статистиці

13:58 08.08.2022 |

Фінанси

 

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) переважно зросли в понеділок, інвестори відреагували на дані зовнішньої торгівлі Китаю, свідчать дані торгів.

За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зріс на 0,31%, до 3236,93 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,79%, до 2183,22 пункту, гонконгський Hang Seng Index - знизився на 0 , До 20045,77 пункту. Південнокорейський KOSPI збільшився на 0,09%, до 2493,1 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,07%, до 7020,6 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,26%, до 28249,24 пунктів.

Трейдери звернули увагу на макростатистику з Китаю. Експорт їх цієї країни у липні у річному вираженні підскочив на 18%, очікувалося збільшення на 15%. Імпорт також піднявся - на 2,3%, замість очікуваного збільшення на 3,7%.

При цьому політика підвищення ставок рефінансування світовими ЦП, як і раніше, викликає очікування рецесії. Зокрема, після виходу даних про зниження рівня безробіття в США на новий підвищення такої ставки чекають від Федеральної резервної системи (ФРС).
 

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