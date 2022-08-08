У Нацбанку оцінили вплив валютного податку на інфляцію

За розрахунками Національного банку України, запровадження податку у розмірі 10% на операції з купівлі валюти для імпорту товарів та послуг призведе до зростання інфляції приблизно на 1 відсотковий пункт.

Про це йдеться у відповіді НБУ на запит Економічної правди.

Так, у своєму останньому Інфляційному звіті Нацбанк вже врахував запровадження податку на імпорт. Відтак, у разі, якщо парламент схвалить цю ідею, прогноз НБУ щодо інфляції на поточний рік переглядати не доведеться. Він залишиться на рівні 31%.

"З одного боку, впровадження додаткового оподаткування збільшуватиме імпортовану інфляцію, але з іншого - знижуватиме тиск на обмінний курс. Врахований у прогнозах ефект на зростання інфляції становитиме близько 1 в. п.", - повідомили у Нацбанку.

Крім цього, НБУ очікує, що додаткове оподаткування імпортних операцій сприятиме урівноваженню попиту та пропозиції на валютному ринку, дозволить заощаджувати золотовалютні резерви та позитивно впливатиме на курсові очікування громадян та бізнесу.

"Відповідно, додаткове оподаткування імпорту є одним з елементів забезпечення курсової стійкості в умовах воєнного часу", - підкреслюють у регуляторі.

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