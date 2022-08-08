Фінансові новини
- |
- 08.08.22
- |
- 13:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Нацбанку оцінили вплив валютного податку на інфляцію
За розрахунками Національного банку України, запровадження податку у розмірі 10% на операції з купівлі валюти для імпорту товарів та послуг призведе до зростання інфляції приблизно на 1 відсотковий пункт.
Про це йдеться у відповіді НБУ на запит Економічної правди.
Так, у своєму останньому Інфляційному звіті Нацбанк вже врахував запровадження податку на імпорт. Відтак, у разі, якщо парламент схвалить цю ідею, прогноз НБУ щодо інфляції на поточний рік переглядати не доведеться. Він залишиться на рівні 31%.
"З одного боку, впровадження додаткового оподаткування збільшуватиме імпортовану інфляцію, але з іншого - знижуватиме тиск на обмінний курс. Врахований у прогнозах ефект на зростання інфляції становитиме близько 1 в. п.", - повідомили у Нацбанку.
Крім цього, НБУ очікує, що додаткове оподаткування імпортних операцій сприятиме урівноваженню попиту та пропозиції на валютному ринку, дозволить заощаджувати золотовалютні резерви та позитивно впливатиме на курсові очікування громадян та бізнесу.
"Відповідно, додаткове оподаткування імпорту є одним з елементів забезпечення курсової стійкості в умовах воєнного часу", - підкреслюють у регуляторі.
Статті на тему:
05.08.22 Новий податок для імпорту. Що буде з цінами і курсом гривні
Українська валюта тільки-но стабілізувалася після різкого падіння, а інфляція б´є рекорди. На жаль, деякі рішення та ідеї влади можуть ще більше погіршити ситуацію в економіці.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Новий податок для імпорту. Що буде з цінами і курсом гривні
|Зранку з порту «Чорноморськ» вирушили три судна з українським збіжжям
|НКЦПФР заявляє про зняття майже всіх впроваджених із початком війни обмежень із 8 серпня
|Дефіцит бюджету близько нуля. Доходи і видатки у липні вирівнялися. Причина — не в економіці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фондові біржі АТР 8 серпня переважно зросли на китайській статистиці
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.08.22
|Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 08.08.22
|Залишок коштів на коррахунках банків 08.08.22
|Індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA) 05.08.2022
|Долар 8 серпня стабільний до євро та дорожчає до єни на очікуваннях подальшого підвищення ставки ФРС
|Золото дешевшає 8 серпня на очікуваннях на подальше підвищення ставки ФРС США
Бізнес
|72-річна мільярдерка з Індії стала найбагатшою жінкою Азії
|У США гравець виграв у лотереї понад мільярд доларів
|Час, проведений за комп'ютерними іграми, не впливає на здоров'я - дослідження
|Stellantis через побоювання санкцій закриє завод в Китаї
|Suzuki представила нове покоління Grand Vitara
|Фейкові виплати переселенцям. Шахраї обманюють українців, імітуючи ПриватБанк і monobank
|Cadillac показав люксовий концепт Celestiq