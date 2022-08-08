Фінансові новини
- |
- 08.08.22
- |
- 13:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Національний банк спрощує валютні обмеження, зокрема щодо використання корпоративних платіжних карток
08:32 08.08.2022 |
«Нацбанк дозволив банкам продавати іноземну валюту юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, що є резидентами України, із зарахуванням на поточний рахунок клієнта в іноземній валюті для подальшого використання відповідної валюти на здійснення витрат за допомогою корпоративних платіжних карток за кордоном», - йдеться в повідомленні пресслужба НБУ.
У НБУ уточнили, що це стосується, зокрема, таких витрат: на відрядження працівників за кордон виключно для оплати добових витрат у межах щоденного ліміту в розмірі 80 євро (в еквіваленті) на одного співробітника; на проживання та транспортні витрати (з документальним підтвердженням розрахунку зазначених витрат на одну особу).
Як повідомлялось, Національний банк також дозволив у банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізичних осіб-волонтерів із гривневих платіжних карток за кордоном з метою купівлі товарів військового призначення.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Новий податок для імпорту. Що буде з цінами і курсом гривні
|Зранку з порту «Чорноморськ» вирушили три судна з українським збіжжям
|НКЦПФР заявляє про зняття майже всіх впроваджених із початком війни обмежень із 8 серпня
|Дефіцит бюджету близько нуля. Доходи і видатки у липні вирівнялися. Причина — не в економіці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фондові біржі АТР 8 серпня переважно зросли на китайській статистиці
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.08.22
|Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 08.08.22
|Залишок коштів на коррахунках банків 08.08.22
|Індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA) 05.08.2022
|Долар 8 серпня стабільний до євро та дорожчає до єни на очікуваннях подальшого підвищення ставки ФРС
|Золото дешевшає 8 серпня на очікуваннях на подальше підвищення ставки ФРС США
Бізнес
|72-річна мільярдерка з Індії стала найбагатшою жінкою Азії
|У США гравець виграв у лотереї понад мільярд доларів
|Час, проведений за комп'ютерними іграми, не впливає на здоров'я - дослідження
|Stellantis через побоювання санкцій закриє завод в Китаї
|Suzuki представила нове покоління Grand Vitara
|Фейкові виплати переселенцям. Шахраї обманюють українців, імітуючи ПриватБанк і monobank
|Cadillac показав люксовий концепт Celestiq