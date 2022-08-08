Національний банк спрощує валютні обмеження, зокрема щодо використання корпоративних платіжних карток

«Нацбанк дозволив банкам продавати іноземну валюту юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, що є резидентами України, із зарахуванням на поточний рахунок клієнта в іноземній валюті для подальшого використання відповідної валюти на здійснення витрат за допомогою корпоративних платіжних карток за кордоном», - йдеться в повідомленні пресслужба НБУ.

У НБУ уточнили, що це стосується, зокрема, таких витрат: на відрядження працівників за кордон виключно для оплати добових витрат у межах щоденного ліміту в розмірі 80 євро (в еквіваленті) на одного співробітника; на проживання та транспортні витрати (з документальним підтвердженням розрахунку зазначених витрат на одну особу).

Як повідомлялось, Національний банк також дозволив у банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізичних осіб-волонтерів із гривневих платіжних карток за кордоном з метою купівлі товарів військового призначення.