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АНАЛІТИКА

Нацбанк зробив виняток для волонтерів щодо обмежень розрахунків гривневими картками за кордоном

 

Національний банк з 6 серпня спрощує низку обмежень для підтримки діяльності волонтерів та бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк 21 липня 2022 року встановив ліміт на розрахунки гривневими платіжними картками за кордоном. Водночас, розуміючи важливість і ефективність волонтерського руху України та його вагоме значення в умовах повномасштабної війни, Національний банк дав змогу банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізичних осіб-волонтерів із гривневих платіжних карток за кордоном з метою купівлі товарів військового призначення", - йдеться у повідомленні.

Водночас мають одночасно виконуватися наступні умови:

* операції за рахунком волонтера є типовими для цієї фізичної особи та обсяг операцій, що здійснювалися за її рахунками, перевищував еквівалент 100 тис. грн на місяць до 21 липня 2022 року;

* подання до банку листа від державного органу або військової частини щодо співпраці з волонтером та замовлення товарів відповідного призначення, якщо сума такої операції перевищує еквівалент 400 тис. грн на місяць;

* надання орієнтовної вартості (розрахунку) товару та строків виконання замовлення;

* інформування волонтером банку щодо збору коштів з метою оплати продукції.

До переліку товарів, які мають змогу купувати волонтери-фізичні особи, належать: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

"Із метою упередження використання відповідного рішення регулятора для недотримання діючих обмежень Нацбанк визначив, що наявність у банку інформації з відкритих джерел щодо недобросовісної практики діяльності відповідної фізичної особи може бути підставою для відмови банком надалі проводити такі операції в обсязі, що перевищує ліміт у 100 тис. грн на місяць", - наголосили в НБУ.

Також регулятор включає рації до переліку товарів військового призначення, для придбання яких громадяни мають змогу купувати валюту та переказувати її за кордон у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн (в еквіваленті).

Крім того, ураховуючи потреби бізнесу, Нацбанк спрощує валютні обмеження, зокрема щодо використання корпоративних платіжних карток.

Нацбанк дозволив банкам продавати іноземну валюту юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, що є резидентами України, із зарахуванням на поточний рахунок клієнта в іноземній валюті для подальшого використання відповідної валюти на здійснення витрат за допомогою корпоративних платіжних карток за кордоном.

Зокрема, таких витрат:

* на відрядження працівників за кордон виключно для оплати добових витрат у межах щоденного ліміту в розмірі 80 євро (в еквіваленті) на одного співробітника;

* на проживання та транспортні витрати (з документальним підтвердженням розрахунку зазначених витрат на одну особу).

У Нацбанку нагадали, що розрахунки валютними картками можуть здійснюватися без обмежень. Також визначено, що обмеження на здійснення розрахунків за кордоном у межах ліміту у 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць не розповсюджуватиметься на клієнтів банку-юридичних осіб, що здійснюють перевезення вантажів у міжнародних сполученнях на підставі документів, що надають право на здійснення відповідних перевезень.

"Національний банк завжди дослухається до конструктивних запитів волонтерського руху та бізнес-спільноти та разом зі своїми стейкхолдерами намагається знайти оптимальні рішення. Сьогоднішня постанова - саме такий випадок. Спільно напрацьовані механізми дадуть змогу волонтерам та бізнесу без ускладнень проводити необхідні платежі в іноземній валюті з мінімальним впливом на стан валютного ринку. Дякуємо усім нашим партнерам за співпрацю", - наголосив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Як повідомлялося, 21 липня Нацбанк обмежив розрахунки гривневими картками та ускладнив зняття готівки за кордоном. Пізніше волонтери заявили, що це унеможливлює закупівлю обладнання для армії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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