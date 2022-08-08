Депозитарій НБУ відновлює операції з ОВДП і пожвавить вторинний ринок

Депозитарій Національного банку України відновлює операції з державними цінними паперами слідом за аналогічним рішенням, ухваленим профільним регулятором ринків капіталу - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

"Поновлення обігу державних цінних паперів як основного інструменту інвестування учасниками ринків капіталу надасть додатковий ресурс для відбудови економіки. Відновлення операцій з цими цінними паперами також дасть змогу фінансовим установам визначити їх ринкову вартість", - зазначив Нацбанк у пресрелізі в неділю.

НБУ уточнив, що попри відсутність обмежень за операціями з державними цінними паперами, він відтермінував застосування тарифів на депозитарні послуги до 22 грудня 2022 року.

"Цей крок дасть змогу учасникам ринків капіталу поступово адаптувати свої бізнес-процеси до нових умов на фінансових ринках. Як і раніше, депозитарій Національного банку закликає своїх клієнтів мінімізувати та за можливості скасувати тарифи на депозитарні послуги для своїх клієнтів на період відсутності тарифів депозитарію НБУ з метою залучення додаткових інвестицій на підтримку фінансового фронту країни", - наголосив регулятор.

Він уточнив, що зміни затверджені постановою Правління Національного банк України від 6 серпня 2022 року № 173 "Про незастосування Тарифів на депозитарні послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів Національного банку України та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України", що набирає чинності 7 серпня 2022 року.

Як повідомлялося, НКЦПФР 4 серпня ухвалила рішення № 1053, яким скасувала майже всі запроваджені з початком повномасштабного російського вторгнення обмеження на роботу на ринку капіталів і товарних ринків.

"Крок із розблокування ринків капіталу та товарних ринків є своєчасним і зваженим, адже учасники ринків підтвердили готовність до розвитку фінансового сектору", - наводяться в повідомленні НКЦПФР слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Провідні фондові біржі вже повідомили про відновлення торгів усіма цінними паперами з 8 серпня.

Згідно з рішенням НКЦПФР, заборони зберігаються щодо операцій, пов'язаних з фіз- і юрособами РФ і Білорусі. Крім того, розрахунки з другої частини операції РЕПО за договорами РЕПО, укладеними до початку війни, а також заявки на викуп від учасників інститутів спільного інвестування відкритого та інтервального типу дозволено здійснювати лише з 22 серпня, а на більш ранні операції потрібен дозвіл Комісії.

Водночас, на думку учасників ринку, активізація вторинного ринку ОВДП може призвести до зростання ставок облігацій, що створить деякі проблеми Мінфіну, який поки що відмовляється суттєво підвищувати їх слідом за рішенням Нацбанку на початку червня підняти облікову ставку 10% до 25%. Мінфін лише на останніх кількох аукціонах підвищив прибутковість паперів з погашенням через рік-два до 14-16% річних.

