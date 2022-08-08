НБУ розпочне публікацію похідних показників Українського індексу міжбанківських ставок овернайт

Національний банку з 10 серпня 2022 року розпочне публікацію похідних показників Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Національний банк з 10 серпня 2022 року запроваджує розрахунок та публікацію похідних показників UONIA, а саме кумулятивного індексу та кумулятивних середніх ставок UONIA, розрахованих для строків один, три та шість місяців», - йдеться в повідомленні.

За оцінками Національного банку, розрахунок та публікація похідних показників UONIA сприятиме розвитку в Україні ринку інструментів із плаваючою ставкою та деривативних інструментів.

Це також розширить можливості для використання UONIA як базової ставки в фінансових продуктах та, відповідно, дасть змогу підтримати ціноутворення договорів між банками та їх клієнтами на надійній основі.

Кумулятивний індекс та кумулятивні середні ставки UONIA, починаючи з 10 серпня 2022 року, щоденно публікуватимуться на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі «Фінансові ринки» (віджет «Ринок грошей: динаміка UONIA»).

Як повідомлялось, Національний банк також посилює вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв'язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют).