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S&P 500 знизився 5 серпня, оскільки дані про зайнятість знову розпалюють побоювання щодо підвищення ставок
07:51 08.08.2022 |
Індекс S&P 500 закрився в п'ятницю зниженням під тиском акцій Tesla та інших компаній, пов'язаних з технологіями, після того, як міцний звіт про зайнятість зруйнував недавній оптимізм щодо того, що Федеральна резервна система може припинити свою агресивну кампанію, щоб упоратися з інфляцією, що була найвищою за останні десятиліття.
Дані показали, що роботодавці США найняли набагато більше працівників, ніж очікувалося, у липні, 19 місяці зростання заробітної плати поспіль, при цьому рівень безробіття впав до допандемічного мінімуму в 3,5%.
Звіт доповнює недавні дані, що малюють оптимістичну картину найбільшої економіки світу після того, як скоротилася в першій половині року. Це розвіяло очікування інвесторів щодо того, що ФРС може відмовитись від серії підвищень процентних ставок, спрямованих на охолодження економіки.
«Уся справа у ФРС. Дуже сильний звіт про зайнятість, подібний до того, який був у нас, змушує ФРС посилювати політику довше», - сказав Адам Сархан, виконавчий директор 50 Park Investments. «Ринок боїться, що ФРС знову схибне. Якщо вони посилюватимуть занадто різко і занадто довго, це викличе жорстку посадку, глибоку рецесію».
Акції Tesla впали на 6,6% і сильно вплинули на S&P 500 та Nasdaq. Власник Facebook Meta Platforms втратив 2%, а Amazon - 1,2%, що також призвело до зниження індексу.
Прибутковість казначейських облігацій США зросла на тлі збільшення ймовірності підвищення процентної ставки на 75 базових пунктів у вересні. Це допомогло акціям банків: JPMorgan зріс на 3%, а промисловий індекс Доу-Джонса залишився на позитивній території.
Тепер увага зміщується на дані щодо інфляції, які мають бути опубліковані наступного тижня: очікується, що річні споживчі ціни у США зростуть на 8,7% у липні після зростання на 9,1% у червні.
Декілька політиків цього тижня дотримувалися агресивної позиції щодо посилення політики доти, доки не побачать переконливих і довгострокових доказів того, що інфляція наближається до мети ФРС у 2%.
Зростаюча інфляція, війна в Україні, енергетична криза в Європі та спалахи COVID-19 у Китаї збентежили цьогорічних інвесторів.
Значною мірою оптимістичний сезон звітності за другий квартал допоміг S&P 500 відновитись приблизно на 13% порівняно з мінімумами середини червня після невдалих результатів у першому півріччі.
S&P 500 знизився на 0,16% і завершив сесію на позначці 4145,19 пунктів.
Nasdaq знизився на 0,50% до 12 657,56 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 0,23% до 32 803,47 пунктів.
За тиждень S&P 500 виріс на 0,4%, Dow впав на 0,1%, а Nasdaq додав 2,2%.
Lyft Inc зросла майже на 17% після того, як компанія прогнозувала скоригований операційний прибуток у розмірі 1 мільярда доларів на 2024 рік після публікації рекордного квартального прибутку.
Зростаючі випуски перевищували кількість падаючих S&P 500 у співвідношенні 1,3 до 1.
S&P 500 показав чотири нові максимуми та 30 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 60 нових максимумів та 38 нових мінімумів.
Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 10,6 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,8 млрд акцій за попередні 20 сесій.
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