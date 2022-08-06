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АНАЛІТИКА

НБУ знову наростив продаж валюти з резервів

23:23 05.08.2022 |

Фінанси

 

Національний банк цього тижня 1 - 5 серпня продав з резервів 490,4 млн доларів після того, як скоротив обсяг продажу минулого тижня до 33 млн дол.

Про це йдеться в даних НБУ.

При цьому регулятор купив в резерви лише 7,5 млн доларів. Минулого тижня, для порівняння, НБУ придбав в резерви 682 млн доларів - це була найбільша сума з листопада 2021 року.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу, який до 21 липня становив 29,25 гривні за долар.

З минулого тижня офіційний курс гривні зріс до 36,6 за долар, що дозволило регулятору минулого тижня викупити більше валюти з ринку, ніж продати..

Від початку року НБУ продав вже 15,5 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав - 2,8 млрд доларів та 110 млн євро.
За матеріалами: Економічна правда
 

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  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

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