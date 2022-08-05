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Падіння резервів Нацбанку сповільнилось до мінімуму за останні 4 місяці

19:34 05.08.2022 |

Фінанси, Економіка

 

За попередніми даними, міжнародні резерви України станом на 1 серпня становили $22,39 млрд, зменшившись у липні на $0,37 млрд або на 2%.

Як повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ), зменшення резервів передусім обумовлене проведенням інтервенцій та виплатами за внутрішніми валютними зобов'язаннями держави.

Зокрема, Національний банк продав у липні на валютному ринку $2,12 млрд, водночас викупивши до резервів $922 млн. Таким чином, сальдо інтервенцій НБУ за підсумками місяця було від'ємним і становило $1,2 млрд.

"Зменшення чистого продажу валюти Національним банком у липні, якщо порівняти з попередніми місяцями, пов'язане насамперед із корегуванням офіційного курсу гривні до долара США з 9:00 21 липня 2022 року на 25% (до рівня 36,57 грн/$)", - відзначає Нацбанк.

Так, після встановлення нового офіційного курсу гривні до долара США чистий попит за безготівковими операціями клієнтів помітно зменшився - із 22 липня і до кінця місяця щоденно на міжбанківському валютному ринку фіксувалася чиста пропозиція обсягом від $40 млн до $70 млн на день.

Крім того, зменшенню тиску на міжнародні резерви у липні також сприяло зниження обсягів емісійного фінансування до 30 млрд грн (порівняно із 105 млрд грн у червні).

Водночас валютні надходження на рахунки уряду України в Національному банку в липні становили $1,56 млрд. Зокрема, $1,05 млрд надійшло від уряду Німеччини, а $514 млн - від розміщення валютних внутрішніх державних облігацій (ОВДП).

При цьому загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив $677 млн, у тому числі $630 млн спрямовано на обслуговування та погашення ОВДП, а $47 млн - на розрахунки з іншими кредиторами.

Крім того, переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют привела до зменшення їх вартості на $107,9 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,5 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", - наголошують в НБУ.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України у червні зменшились на 9% або на $2,34 млрд після падіння на $1,84 млрд у травні та $1,18 млрд - у квітні і станом на 1 липня становили $22,76 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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