Фінансові новини
- |
- 05.08.22
- |
- 22:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Падіння резервів Нацбанку сповільнилось до мінімуму за останні 4 місяці
За попередніми даними, міжнародні резерви України станом на 1 серпня становили $22,39 млрд, зменшившись у липні на $0,37 млрд або на 2%.
Як повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ), зменшення резервів передусім обумовлене проведенням інтервенцій та виплатами за внутрішніми валютними зобов'язаннями держави.
Зокрема, Національний банк продав у липні на валютному ринку $2,12 млрд, водночас викупивши до резервів $922 млн. Таким чином, сальдо інтервенцій НБУ за підсумками місяця було від'ємним і становило $1,2 млрд.
"Зменшення чистого продажу валюти Національним банком у липні, якщо порівняти з попередніми місяцями, пов'язане насамперед із корегуванням офіційного курсу гривні до долара США з 9:00 21 липня 2022 року на 25% (до рівня 36,57 грн/$)", - відзначає Нацбанк.
Так, після встановлення нового офіційного курсу гривні до долара США чистий попит за безготівковими операціями клієнтів помітно зменшився - із 22 липня і до кінця місяця щоденно на міжбанківському валютному ринку фіксувалася чиста пропозиція обсягом від $40 млн до $70 млн на день.
Крім того, зменшенню тиску на міжнародні резерви у липні також сприяло зниження обсягів емісійного фінансування до 30 млрд грн (порівняно із 105 млрд грн у червні).
Водночас валютні надходження на рахунки уряду України в Національному банку в липні становили $1,56 млрд. Зокрема, $1,05 млрд надійшло від уряду Німеччини, а $514 млн - від розміщення валютних внутрішніх державних облігацій (ОВДП).
При цьому загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив $677 млн, у тому числі $630 млн спрямовано на обслуговування та погашення ОВДП, а $47 млн - на розрахунки з іншими кредиторами.
Крім того, переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют привела до зменшення їх вартості на $107,9 млн.
"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,5 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", - наголошують в НБУ.
Як повідомлялося, міжнародні резерви України у червні зменшились на 9% або на $2,34 млрд після падіння на $1,84 млрд у травні та $1,18 млрд - у квітні і станом на 1 липня становили $22,76 млрд.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зранку з порту «Чорноморськ» вирушили три судна з українським збіжжям
|НКЦПФР заявляє про зняття майже всіх впроваджених із початком війни обмежень із 8 серпня
|Дефіцит бюджету близько нуля. Доходи і видатки у липні вирівнялися. Причина — не в економіці
|Місія Шредера. Про що говорить новий «мирний план» Путіна для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Падіння резервів Нацбанку сповільнилось до мінімуму за останні 4 місяці
|Депозитні ставки для фізосіб 05.09.22
|НБУ анулював ліцензії у чотирьох компаній, які мають 600 обмінників
|НБУ дозволив фінустановам випускати платіжні картки - Visa
|Азіатські біржі 5 серпня закрилися зростанням за американськими ринками
|BlackRock запропонує клієнтам доступ до криптовалют за допомогою Coinbase Prime
Бізнес
|72-річна мільярдерка з Індії стала найбагатшою жінкою Азії
|У США гравець виграв у лотереї понад мільярд доларів
|Час, проведений за комп'ютерними іграми, не впливає на здоров'я - дослідження
|Stellantis через побоювання санкцій закриє завод в Китаї
|Suzuki представила нове покоління Grand Vitara
|Фейкові виплати переселенцям. Шахраї обманюють українців, імітуючи ПриватБанк і monobank
|Cadillac показав люксовий концепт Celestiq