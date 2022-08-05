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НБУ анулював ліцензії у чотирьох компаній, які мають 600 обмінників
16:19 05.08.2022 |
Нацбанк анулював ліцензії на обмін валюти у чотирьох фінансових компаній за порушення вимог валютного законодавства, ще дві компанії - оштрафували.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Так, ТОВ "ФК "КОНСТАНТА М" (ЄДРПОУ 42398871), ТОВ "ДСД ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39656355), ТОВ "24 ОНЛАЙН" (ЄДРПОУ 39945438), ТОВ "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ" (ЄДРПОУ 39730627) анульовано ліцензії за порушення вимог валютного законодавства.
"Ці компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют та мають понад 600 пунктів обміну валют", - пояснили в регуляторі.
При цьому, дві компанії - ТОВ "ФК "ФІНОФІС" (ЄДРПОУ 43473797) та ТОВ "24 ОНЛАЙН" (ЄДРПОУ 39945438) - оштрафовано.
"Розмір штрафу становить 151 000 грн до кожної установи за виявлені порушення ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та ЗУ "Про валюту і валютні операції", - йдеться у повідомленні.
Також до цих двох фінансових компаній застосовані письмові застереження, додали в НБУ.
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